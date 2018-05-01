شباب الأهلي دبي يضم أحمد العطاس لاعب الجزيرة

قالت صحيفة البيان إن نادي شباب الأهلي دبي نجح في ضم أحمد العطاس مهاجم نادي الجزيرة، في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، بعد جدال واسع صاحب مفاوضات شباب الأهلي مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب البيان فإن الصفقة بلغت قيمتها مليونين ونصف المليون درهم يحصل عليها اللاعب في 3 سنوات.

وقام شباب الأهلي بإخطار نادي الجزيرة بالتعاقد مع اللاعب وفقًا للوائح، كما راسل اتحاد الكرة لقيده في المواعيد الرسمية.

وثارت تكهنات عديدة خلال الفترة الماضية عن تعاقد شباب الأهلي دبي مع اللاعب، غير أن ناديه نفى الأمور تمامًا.

وأثار محمد العطاس، والد أحمد العطاس، قبل أسبوعين الجدل بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، مؤكدًا أنه سيتقدم باستقالته، من عضوية مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية.

وقال العطاس، عبر حسابه: “اليوم استقبلني رئيس جهة عليا بالمجال الرياضي، وهددني بأن ولدي لا يستطيع اللعب في أي نادٍ آخر إذا لم يوقع مع ناديه، والإمارات تقدم أمثلة للعالم بجميع المجالات لإسعاد شعبها، وأنا عبر حسابي الولد لن يوقع مع النادي للعلم”.

وسبق وتمسك نادي الجزيرة باستمرار المهاجم الشاب في صفوفه، نافيًا “رحيله مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي”، بعدما تردد اقترابه من الانضمام إلى نادي شباب الأهلي دبي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع الجزيرة بنهاية الموسم.