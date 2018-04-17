والد لاعب الجزيرة الإماراتي أحمد العطاس يثير جدلًا بتغريدة عن تهديد ابنه

والد لاعب الجزيرة الإماراتي أحمد العطاس يثير جدلًا بتغريدة عن تهديد ابنه

المصدر: فريق التحرير

أثار محمد العطاس، والد لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، الشاب أحمد العطاس، الجدل بتغريدة نشرها اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر، مؤكدًا أنه سيتقدم باستقالته، اليوم الثلاثاء، من عضوية مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية.

وقال العطاس، عبر حسابه: “اليوم استقبلني رئيس جهة عليا بالمجال الرياضي، وهددني بأن ولدي لا يستطيع اللعب في أي نادٍ آخر إذا لم يوقع مع ناديه، والإمارات تقدم أمثلة للعالم بجميع المجالات لإسعاد شعبها، وأنا عبر حسابي الولد لن يوقع مع النادي للعلم”.

وسبق وتمسك نادي الجزيرة باستمرار المهاجم الشاب في صفوفه، نافيًا “رحيله مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي”، بعدما تردد اقترابه من الانضمام إلى نادي شباب الأهلي دبي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع الجزيرة بنهاية الموسم.

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