والد لاعب الجزيرة الإماراتي أحمد العطاس يثير جدلًا بتغريدة عن تهديد ابنه

أثار محمد العطاس، والد لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، الشاب أحمد العطاس، الجدل بتغريدة نشرها اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر، مؤكدًا أنه سيتقدم باستقالته، اليوم الثلاثاء، من عضوية مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية.

وقال العطاس، عبر حسابه: “اليوم استقبلني رئيس جهة عليا بالمجال الرياضي، وهددني بأن ولدي لا يستطيع اللعب في أي نادٍ آخر إذا لم يوقع مع ناديه، والإمارات تقدم أمثلة للعالم بجميع المجالات لإسعاد شعبها، وأنا عبر حسابي الولد لن يوقع مع النادي للعلم”.

اليوم استقبلني رئيس جهة عليا بالمجال الرياضي ويهدد بان ولدي لا يستطيع اللعب في اَي نادي اخر اذا لم يوقع مع ناديه والامارات تقدم أمثلة للعالم بجميع المجالات لإسعاد شعبها وانا عبر حسابي الولد لن يوقع مع النادي للعلم — محمد أحمد العطاس (@_malhashmi7) April 17, 2018

وسبق وتمسك نادي الجزيرة باستمرار المهاجم الشاب في صفوفه، نافيًا “رحيله مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي”، بعدما تردد اقترابه من الانضمام إلى نادي شباب الأهلي دبي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع الجزيرة بنهاية الموسم.