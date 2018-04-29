ليلة حصاد الذهب.. العين يحتفل بلقب الدوري الإماراتي (فيديو وصور)

احتفل نادي العين، اليوم الأحد، بتتويجه بلقب الدوري الإماراتي، عقب فوزه 5/0 على منافسه الظفرة، في الجولة الـ 22 والأخيرة من المسابقة.
وامتلأ استاد هزاع بن زايد بجماهير العين التي حضرت لمشاهدة الاحتفال بالتتويج، إذ اُشعلت الألعاب النارية والأضواء، كما التقط اللاعبون صور “السيلفي” لحظة التتويج.
وقال المعلّق الإماراتي لحظة تتويج العين باللقب:”العين حقٌ، والزعيم حقيقة دورينا التي لا تغيب”.
يشار إلى أن العين تأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، وسيلاقي الدحيل القطري في مايو المقبل.
وحضر مراسم التتويج رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، ورئيس لجنة دوري المحترفين، ونائبه عبدالله ناصر الجنيبي، والعضو المنتدب لمجلس إدارة نادي العين حمد بن نخيرات العامري، ورئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم غانم الهاجري.
وأصبح العين أول فريق يسجل 150 فوزًا في دوري المحترفين، على مدى 10 أعوام منذ عصر الاحتراف العام 2008.
والعين هو الأقوى هجومًا خلال الموسم الحالي بتسجيله 65 هدفًا في مبارياته الـ 22 في الدوري.
واشتمل حفل التتويج على فقرات وعروض ملتيميديا، تستحضر تاريخ الزعيم، ومرّات فوزه بلقب بطولة دوري الخليج العربي.
الألعاب النارية في استاد هزاع بن زايد #نادي_العين pic.twitter.com/dunl8oxy2N
— Al Ain FC (@alainfcae) ٢٩ أبريل ٢٠١٨
ليلة تتويج الزعيم #نادي_العين pic.twitter.com/VOtFQyOjO7
— Al Ain FC (@alainfcae) ٢٩ أبريل ٢٠١٨
ليلة تتويج الزعيم #نادي_العين pic.twitter.com/kIbvQy32Uk
— Al Ain FC (@alainfcae) ٢٩ أبريل ٢٠١٨
فارس عوض @farisf9 لحظة التتويج: #العين حق.. والزعيم حقيقة دورينا التي لا تغيب#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/FTevpgCShQ
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 29, 2018
(2) مراسم تتويج #العين بالدرع 13 #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/ZlBzE6eoWk
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 29, 2018
(1) مراسم تتويج #العين بالدرع 13 #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/PxWfNiOaNG
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 29, 2018
المبارة الأخيرة عيناوية …. ⚽⚽⚽⚽⚽ ….والدوري عيناوي ????
مبرووك يازعييييييييم ????????????#الثالثه_عشر_بتوقيت_الزعيم#العين_الظفرة pic.twitter.com/PGoEGeOhMY
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) April 29, 2018
العمل لا بد وأن يأتي بثماره
العائلة الأكثر ترابط وسعاده????#الثالثة_عشر_بتوقيت_الزعيم pic.twitter.com/rljE3sjBOz
— سلطان راشد (@Sul6an5R) April 21, 2018
الف مبروك لسيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان – حفظه الله
وللأداره واللاعبين والجهاز الفني وللأمه العيناويه تتويج كتيبه الزعيم ببطوله الدوري للمره ١٣.
ومازال للمجد بقيه يالزعيم.
#الثالثه_عشر_بتوقيت_الزعيم pic.twitter.com/k7wn1opGam
— ahmad h. almazrouie (@AhmadAlmzarouie) April 21, 2018
صورة لن تمحى من ذاكرة العيناوي
سيلفي مع #عموري في ليلة الاحتفال
#الثالثة_عشر_بتوقيت_الزعيم pic.twitter.com/IfF28VDkz0
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 21, 2018
زوران يحتج للحكم وبامبو يقوله خلاص ياخي ابطال ????????????????#الثالثة_عشر_بتوقيت_الزعيم pic.twitter.com/R4r9jJP6c7
— السويدي???? (@alsuwaidi6) April 21, 2018
الالعاب النارية في استاد هزاع بن زايد ????????????
#الثالثه_عشر_بتوقيت_الزعيم#تصويري ???????????? pic.twitter.com/Dx9wfwZP8e
— مآيدد????????” (@_vip45) April 29, 2018
#الثالثه_عشر_بتوقيت_الزعيم الف مبروك للزعيم وللامة العيناويه ???? pic.twitter.com/WhQ7oMciUe
— السويدي???? (@alsuwaidi6) April 29, 2018