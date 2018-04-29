ليلة حصاد الذهب.. العين يحتفل بلقب الدوري الإماراتي (فيديو وصور)

احتفل نادي العين، اليوم الأحد، بتتويجه بلقب الدوري الإماراتي، عقب فوزه 5/0 على منافسه الظفرة، في الجولة الـ 22 والأخيرة من المسابقة.

وامتلأ استاد هزاع بن زايد بجماهير العين التي حضرت لمشاهدة الاحتفال بالتتويج، إذ اُشعلت الألعاب النارية والأضواء، كما التقط اللاعبون صور “السيلفي” لحظة التتويج.

وقال المعلّق الإماراتي لحظة تتويج العين باللقب:”العين حقٌ، والزعيم حقيقة دورينا التي لا تغيب”.

يشار إلى أن العين تأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، وسيلاقي الدحيل القطري في مايو المقبل.

وحضر مراسم التتويج رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، ورئيس لجنة دوري المحترفين، ونائبه عبدالله ناصر الجنيبي، والعضو المنتدب لمجلس إدارة نادي العين حمد بن نخيرات العامري، ورئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم غانم الهاجري.

وأصبح العين أول فريق يسجل 150 فوزًا في دوري المحترفين، على مدى 10 أعوام منذ عصر الاحتراف العام 2008.

والعين هو الأقوى هجومًا خلال الموسم الحالي بتسجيله 65 هدفًا في مبارياته الـ 22 في الدوري.

واشتمل حفل التتويج على فقرات وعروض ملتيميديا، تستحضر تاريخ الزعيم، ومرّات فوزه بلقب بطولة دوري الخليج العربي.

الألعاب النارية في استاد هزاع بن زايد #نادي_العين pic.twitter.com/dunl8oxy2N — Al Ain FC (@alainfcae) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

العمل لا بد وأن يأتي بثماره

العائلة الأكثر ترابط وسعاده????#الثالثة_عشر_بتوقيت_الزعيم pic.twitter.com/rljE3sjBOz — سلطان راشد (@Sul6an5R) April 21, 2018

الف مبروك لسيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان – حفظه الله وللأداره واللاعبين والجهاز الفني وللأمه العيناويه تتويج كتيبه الزعيم ببطوله الدوري للمره ١٣. ومازال للمجد بقيه يالزعيم. #الثالثه_عشر_بتوقيت_الزعيم pic.twitter.com/k7wn1opGam — ahmad h. almazrouie (@AhmadAlmzarouie) April 21, 2018

صورة لن تمحى من ذاكرة العيناوي

سيلفي مع #عموري في ليلة الاحتفال

#الثالثة_عشر_بتوقيت_الزعيم pic.twitter.com/IfF28VDkz0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 21, 2018