لجنة المحترفين تمنح العين شهادة ملكية درع دوري الخليج العربي (صور وفيديو)

منحت لجنة المحترفين نادي العين شهادة مِلكية درع دوري الخليج العربي، بعد أن ضمن اللقب للمرة الرابعة في عصر الاحتراف.

وضمن العين الفوز باللقب في الجولة الماضية، عقب فوزه 4/0 على النصر، مستغلًا خسارة مطارده الوحدة 3/2 أمام عجمان.

وبدأ الدوري الإماراتي للمحترفين موسم 2008/2009، ومنذ ذلك الحين نجح العين في التتويج باللقب 4 مرات، وكانت خلال مواسم: 2011/2012، و2012/2013، و2014/2015، و2017/2018.

ويملك العين 53 نقطة، ويتقدّم بـ 7 نقاط عن الوحدة الذي يتبقّى له مباراة، ويأتي الوصل ثالثًا وفي رصيده 41 نقطة، ثم النصر بـ 37 نقطة.

وفي صراع الهدافين يتصدّر السويدي ماركوس بيرغ القائمة بـ 25 هدفًا مقابل 23 للأرجنتيني سبيستيان تيغالي.