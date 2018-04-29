العين يقسو على الظفرة والوحدة يكتسح الجزيرة في الدوري الإماراتي

اكتسح العين منافسه الظفرة بنتيجة 5/0، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هزاع بن زايد، في إطار مباريات 22 والأخيرة من الدوري الإماراتي.

ونجح العين بحسم لقب الدوري خلال الجولة السابقة بفوزه 4/0 على النصر.

وسجل السويدي ماركوس بيرغ 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق: 25 و71 و84 و87، في حين سجل دياكيه إبراهيم هدفًا في الدقيقة 67، ليفوز العين 5/0.

ورفع الفوز رصيد العين إلى 53 مقابل 43 نقطة للوحدة الذي فاز على الجزيرة 4/1.

وجاءت أهداف الوحدة عبر سبيستيان تيغالي (هاتريك) في الدقائق 2 و52 و76، بينما سجل محمد هلال الهدف الرابع في الدقيقة 86، وسجل مبارك بوصوفة الهدف الوحيد للجزيرة في الدقيقة 45.

كما خطف الوصل الفوز على شباب الأهلي دبي بنتيجة 1/0 سجله عبدالله النقبي في الدقيقة 69.

ورفع الوصل رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، مقابل 31 نقطة لشباب الأهلي دبي في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى تعادل الإمارات مع النصر 2/2.

وسجل سباستيان ساز وعبدالغني معاوي هدفي الإمارات في الدقيقتين 28 و35، في حين سجل مارسيلو سيرينو ومسعود سليمان هدفي النصر في الدقيقتين 34 و65.

ويملك الإمارات 17 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 37 نقطة للنصر في المركز الرابع.

وبذلك يتأكد هبوط الإمارات وحتا إلى دوري الدرجة الأدنى.