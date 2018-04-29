مباراة شباب الأهلي دبي والوصل.. طرد حبيب الفردان بعد تدخل خشن على كاسيريس (فيديو)

تلقى حبيب الفردان البطاقة الحمراء، في المباراة التي تجمع فريقه شباب الأهلي دبي مع الوصل، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإماراتي.

وتدخل حبيب الفردان بشكل خشن على أنطوني كاسيريس لاعب الوصل ثم ضربه بطرف قدمه، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجهه في الدقيقة 26، ويترك فريقه بـ10 لاعبين.

ولم يحقق شباب الأهلي دبي الفوز على الوصل منذ فبراير 2016، إذ خسر مرتين وتعادل 4 مرات.

ويملك الوصل 38 نقطة في المركز الثالث، في حين يملك شباب الأهلي دبي 31 نقطة في المركز الخامس.

يشار إلى أن العين نجح في التتويج بلقب الموسم 2017/2018.