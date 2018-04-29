أهداف مباراة الوحدة والجزيرة.. تيغالي يسجل الهاتريك لأصحاب السعادة وبوصوفة يترك بصمته (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني سبيستيان تيغالي هدفًا مبكرًا لفريقه الوحدة، في المباراة التي تجمعه مع منافسه الجزيرة، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإماراتي.

وجاء هدف تيغالي بعد مرور 3 دقائق على انطلاق المباراة من ضربة رأس، مستغلًا ركلة ركنية من زميله البولندي بالازس جوجاك.

وتعادل المغربي مبارك بوصوفة للجزيرة في الدقيةق 45 بعد تمريرة من علي مبخوت.

وتقدم تيغالي مجددًا للوحدة في الدقيقة 52 مستغلًا خطأ فادحًا من دفاع الجزيرة.

وحقق الوحدة الفوز على الجزيرة في آخر 3 مباريات بنتيجة 4/2 و2/0 و3/0.

وأعاد تيغالي الفارق إلى هدفين بعد ان سجل الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 76.

ورفع تيغالي رصيده من الأهداف إلى 23 في الدوري الإماراتي، بفارق هدف متصدر قائمة الهدافين، السويدي ماركوس بيرغ لاعب العين.

ويحتل الوحدة المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، في حين يملك الجزيرة 28 نقطة في المركز السابع.

يشار إلى أن العين هو من أحرز اللقب

#تيجالي يرد على #بيرج برسالة جديدة ويسجل هدف التقدم لصالح #الوحدة بالدقيقة 51 الأرجنتيني المتألق يعادل رقم العيناوي برصيد 22 هدفا لكل منهما#الوحدة_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 6 pic.twitter.com/4z8GqLiBQH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2018