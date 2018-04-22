ماذا قال حسين الشحات بعد فوز العين بالدوري الإماراتي وموقفه من الانتقال للأهلي المصري؟

كشف حسين الشحات، لاعب نادي العين الإماراتي ومنتخب مصر، موقفه من الانتقال لصفوف النادي الأهلي المصري في حالة رحيله عن العين في أي مرحلة مقبلة.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية: ” كنت على أبواب الانتقال لصفوف النادي الأهلي المصري قبل الانتقال للعين الإماراتي، وكادت الصفقة تنتهي في يناير الماضي لولا وجود بعض الخلافات المالية بين الأهلي والمقاصة”.

وأضاف الشحات: “أنا أهلاوي منذ الصغر وكان حلمي الانتقال لصفوف الأهلي، لكن عندما تلقيت عرضًا من العين الإماراتي وافقت علي الفور، وأنا سعيد جدًا بالتجربة”.

وتابع: “لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، شرف لي الانتقال للأهلي في أي توقيت؛ لكنني سعيد بالتواجد في العين الإماراتي في الوقت الحالي، ولا أفكر في الرحيل والعودة لمصر”.

وأردف الشحات: ” فرحتي بالتتويج بلقب الدوري الإماراتي مع العين لا توصف، وسوف نتسلم الدرع في مباراة الظفرة الأخيرة بالدوري يوم الأحد المقبل وستكون هناك احتفالية مع الفريق”.

وأردف: “الدوري الإماراتي أول بطولة في حياتي خلال 4 أشهر فقط وجاءت مع فريق كبير وذلك أمر يسعدني للغاية، وجدت ترحيبًا كبيرًا من إدارة العين والجهاز الفني واللاعبين منذ أول يوم انضممت فيه للفريق الإماراتي، وذلك ساعدني على الانسجام سريعًا مع الفريق”.

وأكمل: “علاقتي جيدة مع جميع اللاعبين في العين الإماراتي وأقربهم لي، عموري وإسماعيل أحمد، وأهم شيء الرضا في كل الأوقات وفي مختلف الظروف سواء السيئة أو الجيدة والحمدلله على لقب الدوري، أتطلع للتتويج بالثلاثية مع العين الإماراتي وأرغب في تحقيق لقب كأس رئيس الدولة وبطولة دوري أبطال آسيا بعد تتويجنا اليوم بلقب الدوري”.