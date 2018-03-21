ماذا قال حسين الشحات بعد انضمامه للعين الإماراتي نهائياً؟

وجه حسين الشحات، لاعب وسط منتخب مصر وفريق العين الإماراتي، رسالة إلى جماهير فريقه بعد إتمام انتقاله نهائياً للنادي الإماراتي، أمس الثلاثاء.

وكتب الشحات رسالة للجماهير عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها: “أشكر رئيس وإدارة نادي مصر المقاصة وأشكر الإدارة العليا لنادي العين وشركة كرة القدم على التوصل لاتفاق بشأن انتقالي رسميا إلى قائمة الزعيم، وأعد الجميع بالعمل على إظهار أفضل ما لدي إلى جانب زملائي بالفريق في الدفاع عن شعار هذا الكيان الشامخ وشكرا لكابتن إسلام الملاح ويحيى علي”.

وأضاف: “لا يفوتني كذلك أن أشكر الجهاز الفني بقيادة المدرب زوران ماميتش والجهاز الإداري وزملائي اللاعبين على تهيئة الأجواء المثالية والمحفزة للعطاء مع الفريق، وأشكر الجماهير على الدعم الكامل والمساندة القوية اللذين حظيت بهما منذ انضمامي إلى صفوف الفريق”.

كما أعرب الشحات عن فخره واعتزازه وسعادته البالغة بالتعاقد مع نادي العين والاستمرار في الدفاع عن شعاره إلى جانب زملائه اللاعبين بالفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل وحتى عام 2021.

وظهر الشحات بصورة رائعة مع العين منذ انضمامه في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي مصر المقاصة، وسجل 7 أهداف وصنع 10 أهداف.