شباب الأهلي دبي والوصل يهزمان الظفرة وحتا في الدوري الإماراتي

نجح نادي شباب الأهلي دبي بتحقيق الفوز بنتيجة 2/1 على مضيفه الظفرة في الجولة الـ 21 والأخيرة من الدوري الإماراتي.

كما اختتم الوصل مبارياته بالفوز 2/0 على ضيفه حتا في الجولة ذاتها.

وجاء هدفا شباب الأهلي دبي في الدقيقتين 51 و77 عبر وليد عمر، وإيريك آنتي، على الترتيب، في حين سجل محمد عبدالله الحمادي هدف الظفرة الوحيد في الدقيقة 72.

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 31 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمّد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة الوصل وحتا تقدّم الوصل عبر كايو كانيدو كريا في الدقيقة 60، وضاعف علي صالح النتيجة بعد 9 دقائق.

ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 38 نقطة في المركز الثالث، في حين يقبع حتا في المركز الأخير بـ 13 نقطة وسيشارك في ملحق الهبوط.

وسجل رودولفو دا سيلفا مهاجم دبا الفجيرة هدف الفوز 1/0 في مرمى الإمارات ليضمن لفريقه البقاء في دوري المحترفين المحلي لكرة القدم.

وأحرز دا سيلفا هدفه من ضربة رأس في الدقيقة 65 ليرفع رصيد فريقه إلى 21 نقطة في المركز التاسع قبل جولة واحدة على النهاية بينما ظل الإمارات في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.