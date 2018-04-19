هل يحسم العين لقب الدوري الإماراتي أمام النصر؟

سيعتمد العين على سجله الخالي من الهزائم أمام النصر في السنوات القليلة الماضية من أجل حسم لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عندما يلتقي الفريقان بعد غد السبت.

ويتصدر العين الترتيب برصيد 47 نقطة من 20 مباراة متقدمًا بأربع نقاط على الوحدة ملاحقه الوحيد قبل جولتين على نهاية الموسم.

ولم يخسر العين أمام النصر في الدوري منذ فبراير شباط 2014، في مسيرة تضمنت الفوز في خمس مباريات والتعادل مرتين.

ويدخل العين المباراة منتشيا بتقدمه في دوري أبطال آسيا بعد فوز كبير 4-1 على الريان في قطر واحتلاله المركز الثاني في مجموعة ضمت الاستقلال الإيراني والهلال السعودي ليضرب موعدًا مع الدحيل بطل قطر في دور الستة عشر الشهر المقبل.

وقال زوران ماميتش مدرب العين بعد الفوز على الريان “لا أفكر سوى في مواجهة النصر لأننا نتطلع إلى حسم لقب الدوري”.

وأضاف “حتى هذه اللحظة لم نحقق أي شيء هذا الموسم، وبعد الدوري سنفكر في كأس الرئيس ثم نعود للتفكير في دوري الأبطال”.

ويلعب العين ضد شباب الأهلي دبي قبل نهائي كأس رئيس الإمارات يوم الأربعاء المقبل.

وربما تبدو مواجهة النصر في الوقت الحالي صعبة بالنسبة للعين في ظل تألق منافسه الذي لم يخسر سوى مرتين في آخر عشر مباريات في الدوري ليتقدم للمركز الثالث برصيد 36 نقطة.

لكن فرص العين في التتويج لا تزال أقوى من الوحدة حتى لو فشل في الخروج بالنقاط الثلاث أمام النصر، إذ ستتاح له فرصة أخرى للحسم أمام الظفرة صاحب المركز التاسع في الجولة الأخيرة يوم 28 أبريل نيسان.

ولا يتوقع الوحدة مواجهة متاعب في مباراته ضد عجمان صاحب المركز الثامن يوم السبت. ولم يخسر الوحدة أمام عجمان في الدوري منذ أبريل نيسان 2013.

ويلعب الوصل صاحب المركز الرابع ضد حتا متذيل الترتيب غدا الجمعة بينما يلتقي الظفرة مع شباب الأهلي دبي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

ويواجه دبا الفجيرة صاحب المركز العاشر الإمارات الذي يأتي في المركز 11 ويتأخر بنقطتين عن منافسه غدا الجمعة.

ويوم السبت يلعب أيضًا الجزيرة حامل اللقب، الذي خسر مبارياته الثلاث الأخيرة ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 25 نقطة، ضد الشارقة الذي يتفوق عليه بنقطة واحدة في المركز السادس.