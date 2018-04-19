ماميتش مدرب العين يرغب في التتويج بلقب الدوري الإماراتي بفوز مقنع على النصر

يرغب زوران ماميتش مدرب العين في الاحتفال بالتتويج بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوز مقنع على النصر، في الجولة قبل الأخيرة بعد غدٍ السبت.

ويتصدر العين المسابقة برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوحدة ملاحقه المباشر قبل جولتين على النهاية.

ويحتاج العين، الذي تأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، للفوز على النصر ليتوج باللقب بصرف النظر عن نتيجة مباراة الوحدة وعجمان التي ستقام في نفس التوقيت.

ويدخل العين المباراة منتشيًا بفوز كبير 4/1 على الريان في قطر، واحتلاله المركز الثاني في مجموعة ضمت الاستقلال الإيراني والهلال السعودي ليضرب موعدًا مع الدحيل بطل قطر في دور الـ 16 للبطولة الشهر المقبل.



وقال ماميتش في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “لا نفكر إطلاقًا في الاحتفالات بقدر تركيزنا على تقديم المستوى المشرف الذي يقودنا لحسم نتيجة المباراة. بعد نهاية المواجهة سنتفرغ بالتأكيد للمباراة التي تليها وهذا نهجنا دائمًا منذ بداية الموسم”.

“ندرك جيدًا أن مباراتنا أمام النصر لن تكون سهلة، خاصة وأن المنافس يقدم أداءً جيدًا خلال المباريات الأخيرة”.

“جميع لاعبي العين في أعلى درجات الجاهزية والكل ضمن الخيارات المتاحة لمواجهة السبت، ولا يوجد أي غيابات في قائمة الفريق”.

ولم يخسر العين أمام النصر، صاحب المركز الثالث، في الدوري منذ فبراير 2014، في مسيرة تضمنت الفوز في 5 مباريات والتعادل مرتين.