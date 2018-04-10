الجزيرة الإماراتي يوضح حقيقة انتقال أحمد العطاس إلى شباب الأهلي دبي

في ظل تردد أنباء عن رحيل مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي، أحمد العطاس، إلى شباب الأهلي دبي، كشف مدير فريق الكرة بفريق الجزيرة، حسين سهيل، أن العطاس باق في صفوف الفريق الذي نشأ وتربى فيه.

وترددت في وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن توقيع العطاس، إلى فريق شباب الأهلي وانتقاله إليه في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الجزيرة بنهاية الموسم الحالي.

وقال حسين سهيل في تصريحات نقلتها صحيفة “الإمارات اليوم”: “ليس صحيحًا ما تم تداوله عن انتقال مهاجم الجزيرة أحمد العطاس إلى صفوف فريق شباب الأهلي في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، واللاعب باق في صفوف نادي الجزيرة، ولن يلعب لأي ناد آخر”.

وأضاف: “سيتم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي قريبًا جدًا، وسيتم الإعلان الرسمي عنه، وغالبًا بعد انتهاء الفريق من منافسات بطولة كأس رئيس الدولة، في ظل تركيز الجميع في الوقت الحالي على مباراة الوحدة التي ستقام غدًا على استاد بني ياس في دور الثمانية”.