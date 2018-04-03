هدف علي مبخوت القاتل يقود الجزيرة الإماراتي إلى فوز مثير على الغرافة بدوري أبطال آسيا

سجل علي مبخوت هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الجزيرة الإماراتي إلى فوز مثير خارج أرضه 3-2 على الغرافة القطري، ما يعني تقاسم الصدارة مؤقتًا مع الأهلي السعودي في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل، ما يعني اشتعال الصراع على المركز الثاني، لأنهما دخلا اللقاء بنفس الرصيد وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي.

لكن مبخوت فرض نفسه نجمًا للقاء، وسجل هدفين، أحدهما في اللحظات الأخيرة، كما صنع آخر ليرفع رصيد الجزيرة إلى ثماني نقاط بالتساوي مع الأهلي الذي يستضيف تراكتور سازي الإيراني متذيل الترتيب اليوم.