مباراة الغرافة والجزيرة.. روماريو يسجل لـ”فخر أبوظبي”.. والفريق القطري يتقدم بهدفين (فيديو)

مباراة الغرافة والجزيرة.. روماريو يسجل لـ”فخر أبوظبي”.. والفريق القطري يتقدم بهدفين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وضع روماريو ريكاردو دا سيلفا فريق الجزيرة الإماراتي في المقدمة بهدف على حساب الغرافة القطري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

ويطمح فريق الجزيرة في تحقيق الفوز من أجل ضمان بطاقة التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا، حيث يحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 5 نقاط متساويًا مع الغرافة بنفس الرصيد، ومتفوقًا بالمواجهات المباشرة، حيث حقق الجزيرة الفوز في مباراة الذهاب 3/2.

وتعادل الغرافة عن طريق أحمد علاء الدين في الدقيقة 29 بعد استغلاله كرة عرضية من عبدالعزيز حاتم.

وفي الدقيقة الدقيقة 45 وضع أمادو الغرافة في المقدمة بإحرازه ثاني أهداف اللقاء.

 

 

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