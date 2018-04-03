مباراة الغرافة والجزيرة.. روماريو يسجل لـ”فخر أبوظبي”.. والفريق القطري يتقدم بهدفين (فيديو)

وضع روماريو ريكاردو دا سيلفا فريق الجزيرة الإماراتي في المقدمة بهدف على حساب الغرافة القطري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

ويطمح فريق الجزيرة في تحقيق الفوز من أجل ضمان بطاقة التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا، حيث يحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 5 نقاط متساويًا مع الغرافة بنفس الرصيد، ومتفوقًا بالمواجهات المباشرة، حيث حقق الجزيرة الفوز في مباراة الذهاب 3/2.

الغرافة 0×1 الجزيرة , روماريو ريكاردو دا سيلفا pic.twitter.com/vmVeEhHEJN — WRGoals (@Worldcup_AR18) April 3, 2018

وتعادل الغرافة عن طريق أحمد علاء الدين في الدقيقة 29 بعد استغلاله كرة عرضية من عبدالعزيز حاتم.

الغرافة 1×1 الجزيرة , أحمد علاء الدين pic.twitter.com/11LYcYC6DZ — WRGoals (@Worldcup_AR18) April 3, 2018

وفي الدقيقة الدقيقة 45 وضع أمادو الغرافة في المقدمة بإحرازه ثاني أهداف اللقاء.