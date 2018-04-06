نادي العين يقترب من تحقيق لقب الدوري الإماراتي برباعية نظيفة في شباك دبا (فيديو)

ابتعد نادي العين بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي، إثر فوزه العريض على ضيفه دبا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي.

ورفع العين رصيده إلى 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني، ولديه مباراة مؤجلة، واقترب كثيرًا من تحقيق لقب الدوري الإماراتي.

وتسببت الخسارة في تراجع دبا إلى المركز العاشر بعد أن تجمّد رصيده عند 18 نقطة.

أنهى العين الشوط الأول بهدفين نظيفين عن طريق ماركوس بيرغ من ركلة جزاء في الدقيقة 14 والثاني في الدقيقة 19، وأضاف نفس اللاعب الثالث من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 75، وأكمل كايو الرباعية في الدقيقة 82.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبي دبا خالد عبدالله وأحمد محمد.

الزعيم العيناوي يتجاوز دبا بالأربعة ويقترب من لقب البطولة #العين_دبا

شاهد واستمتع بأهداف المباراة الأربعة pic.twitter.com/VWTEZFbZ9i — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٦ أبريل، ٢٠١٨

في مباراة أخرى، عاد الظفرة من بعيد ليحوّل خسارته بهدف أمام مضيفه حتّا إلى فوز بهدفين لهدف، خلال اللقاء الذي استضافه استاد حمدان بن راشد عصر اليوم ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم حتا في الدقيقة 47 عن طريق فرناندو جابرييل، وعادل البديل سعيد الكثيري للظفرة في الدقيقة 63 وسجل التون الميدا الهدف الثاني في الدقيقة 69.

الظفرة ينتزع فوزاً ثميناً على حساب حتا 2-1

شاهد أهداف المباراة#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/IeVjSgfOzZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٦ أبريل، ٢٠١٨

واقترب الظفرة من تأمين موقفه في الدوري بعد أن وصل برصيده إلى 18 نقطة ويتقدم للمركز التاسع، فيما بقي حتا في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.