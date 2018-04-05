العين يأمل في مفاجأة من الشارقة لحسم لقب الدوري الإماراتي

يأمل العين في مفاجأة من الشارقة ليستعيد لقب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم الغائب منذ موسمين.

ويتصدر العين المسابقة برصيد 44 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم.

وانتصار العين غدًا الجمعة على دبا الفجيرة سيجعله يحسم اللقب لو خسر الوحدة أمام الشارقة يوم السبت.

ويدخل العين المباراة منتشيا بفوز 2-1 على الهلال والتقدم للمركز الثاني في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا بعد بداية سيئة في البطولة هذا الموسم.

وقال زوران ماميتش مدرب العين “مواجهة غدًا الجمعة هي الأكثر أهمية بالنسبة لي لأن دبا الفجيرة تسبب لنا في عدة مشاكل في الموسمين الماضيين لذلك يجب علينا الاستعداد الجيد والتركيز في هذه المباراة.

“منذ أن توليت تدريب العين لم أفز على دبا الفجيرة والبعض يرى أن مواجهة الفرق التي لا تنافس على اللقب سهلة لكني أرى عكس ذلك واعتبرها أكثر خطورة”.

وفي الموسم الماضي تعادل الفريقان في مباراة وفاز دبا الفجيرة 2-1 في فبراير شباط وتعادلا بدون أهداف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

لكن نتائج الشارقة ضد الوحدة ربما لن تجعل العين يشعر بالتفاؤل كثيرا حول إمكانية حسم اللقب يوم السبت والذي كان يتمنى حصده قبل مواجهة الريان الحاسمة في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال.

ولم ينتصر الشارقة على الوحدة منذ فبراير شباط 2015 وفي خمس مباريات في الدوري بعد ذلك انتصر الوحدة في أربع من بينها مرتان بنتيجة 7-1 و5-1 وتعادلا في مناسبة واحدة.

وفي بقية مباريات الجولة يلعب حتا ضد الظفرة غدا الجمعة وشباب الأهلي دبي ضد النصر فيما تختتم المباريات يوم السبت بمواجهتين بين الإمارات والجزيرة حامل اللقب وعجمان ضد الوصل.