نادي الهلال يطلب إبعاد فهد المرداسي عن مباراته مع الأهلي.. وإسنادها لحكم أجنبي

خاطب مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن قرار تكليف طاقم تحكيم محلي، بقيادة فهد المرداسي لإدارة مباراة الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي، التي ستقام مساء يوم السبت المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الهلال، قدّم مجلسه طلبًا بتكليف طاقم تحكيم أجنبي، نظرًا لحساسية المباراة وأهميتها، وتماشيًا مع رأي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بأن من المناسب أن يأخذ الاتحاد السعودي برأي الناديين في وجود حكم سعودي أو أجنبي لإدارة هذه المباراة.

كان آل الشيخ غرّد عقب إعلان فهد المرداسي حكمًا للمباراة :”مباراة فريقي الأهلي والهلال حاسمة ومهمة .. من المناسب – برأيي الشخصي – أن يأخذ الاتحاد السعودي برأي الناديين في مناسبة وجود حكم سعودي أو أجنبي لإدارة هذه المباراة، وفي حال رغبة أحد الفريقين بحكم أجنبي .. فأتمنى تحقيق رغبته”.

وأثار خبر تعيين المرداسي حكمًا للمباراة التي ستحسم إلى حد كبير بطل الدوري السعودي هذا الموسم جدلًا بين جماهير ناديي الهلال والأهلي.

وقال المحلل الرياضي لبرنامج أكشن يا دوري عبدالله بن زنان :”من الخطورة اختيار الحكم فهد المرداسي لقيادة لقاء الأهلي الهلال”.

وقال الإعلامي وليد الفراج معلقًا على الأمر :”الفيفا اختاره لقيادة مباريات المونديال:.

وتابع :”فترة الأعياد قد تمنع وجود حكم أجنبي مميز”.