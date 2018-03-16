النصر يتخطى حتا وشباب الأهلي دبي يفوز على دبا.. وهذا ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

قلب نادي النصر الإماراتي تأخره بهدف أمام ضيفه حتا إلى فوز 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز شباب الأهلي دبي على مضيفه دبا الفجيرة 1-0.

تقدم حتا بهدف سجله عمرو الميداني في الدقيقة 16، وتعادل مارسيلو سيرينو للنصر في الدقيقة 38، قبل أن يسجل راشد محمد عمر هدف الفوز في الدقيقة 89.

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد حتا عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير.

النصر يحقق الفوز السادس على التوالي

شباب الأهلي يخطف فوزاً ثميناً

شاهد أهداف المبارتين#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/aneFJPfRnt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وفي المباراة الثانية، انتزع شباب الأهلي دبي فوزًا صعبًا من مضيفه دبا الفجيرة 1-0.

ويدين شباب الأهلي دبي بالفضل في هذا الفوز للاعبه وليد عباس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند 18 نقطة في المركز التاسع.