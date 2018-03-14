النصر الإماراتي يعلن رسميًا إنهاء تعاقده مع فاندرلي بالتراضي

أعلنت إدارة نادي النصر الإماراتي توصلها إلى اتفاق مع البرازيلي سانتوس فاندرلي لإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.

وشارك فاندرلي في 3 مباريات مع الفريق في الموسم الحالي من أصل 18 جولة في دوري الخليج العربي.

وكانت إدارة الفريق استغنت عنه في الدور الأول؛ بسبب إصابة تعرض لها في مباراة الجزيرة في الجولة الثالثة، واستبداله بالأرجنتيني ماورو زاراتي وتم إعادة قيده في فترة الانتقالات الشتوية قبل أن يتعرض للإصابة مرة أخرى.

وكان آخر ظهور للمهاجم البرازيلي مع النصر في مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي خسرها العميد أمام دبا بركلات الترجيح.

ومنذ انضمامه للفريق قادمًا من الشارقة، بداية الموسم الماضي لم يلعب فاندرلي مع النصر إلا 7 مباريات في الدوري بسبب الإيقاف الآسيوي ثم المحلي وتكرر إصابته 5 مرات.