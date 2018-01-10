العين يواجه الوصل في مباراة قمة الترتيب بالدوري الإماراتي

يحل العين ضيفًا على الوصل في دبي، بعد غد الجمعة، في مواجهة بين الفريقين اللذين يتقاسمان صدارة دوري المحترفين الإماراتي بعد انقضاء نصف الموسم.

ويملك كل من العين والوصل 25 نقطة بعد 11 مباراة، لكن الفريق القادم من دبي يتفوق بفارق الأهداف.. ويحتل الوحدة المركز الثالث بفارق نقطتين خلف الصدارة.

ويدخل الوصل المباراة بعد أن أمضى فترة هادئة خلال الانتقالات الشتوية التي انتهت يوم الاثنين، ولم يبرم أي تعاقدات جديدة مع اعتماد المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على الثلاثي البرازيلي المتألق: كايو كانيدو، وفابيو ليما، ورونالدو منديز.

وعلى الجانب الآخر، فشلت مساعي العين في التعاقد مع أحمد خليل، مهاجم الجزيرة، حامل اللقب، في اللحظات الأخيرة رغم الاستغناء عن البرازيلي ديانفريس دوغلاس لإفساح المجال أمام ضم هداف منتخب الإمارات ولاعب شباب الأهلي دبي السابق.

وعوض العين إخفاقه في ضم خليل باستعارة حسين الشحات، لاعب مصر للمقاصة وأحد أبرز لاعبي الدوري المصري هذا الموسم، وقد يكون الظهور الأول للشحات، وهو لاعب وسط مهاجم وصانع لعب، مع العين ضد الوصل في زعبيل.

وقال الشحات، الذي كان هدفًا للأهلي بطل مصر قبل انتقاله المفاجئ للعين: “أنا في بالغ السعادة بالانضمام إلى الزعيم، وأدرك جيدًا ما المطلوب مني خلال التحدي الجديد في الدفاع مع زملائي عن شعار أفضل فرق قارة آسيا والوطن العربي”.

واستعاد الفريقان اللاعبين الدوليين هذا الأسبوع بعد انتهاء مشاركتهم في كأس الخليج (خليجي 23) إذ خسر منتخب الإمارات في النهائي بركلات الترجيح أمام عمان.

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن زوران ماميتش، مدرب العين، قد يُبقي صانع اللعب عمر عبدالرحمن (عموري) على مقاعد البدلاء أمام الوصل؛ بسبب إحباطه من إهدار ركلة الترجيح الحاسمة أمام عمان.

وتحوم شكوك حول مشاركة عامر عبد الرحمن بسبب الإصابة، بينما يغيب لاعب الوسط المدافع الدولي أحمد برمان بسبب الإيقاف.

ويحل الوحدة ضيفًا على دبا الفجيرة، بعد غد الجمعة، إذ يمكن أن يجد نفسه على القمة بنهاية الجولة، ولو بفارق الأهداف، إذا انتصر وانتهت قمة الوصل والعين بالتعادل.

ويلتقي الجزيرة، حامل اللقب، خارج ملعبه مع عجمان، إذ سيسعى للعودة سريعًا للانتصارات عقب خسارته أمام الوحدة يوم الاثنين. ويحتل الجزيرة المركز الخامس ولديه 16 نقطة من 11 مباراة.

ويخرج شباب الأهلي دبي، الذي يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة، لمواجهة حتا صاحب المركز قبل الأخير، غدًا الخميس، مع تطلعه لوضع حد لمسيرة مخيبة للآمال بلا انتصارات، وتحقيق فوزه الأول في ثماني مباريات في الدوري.

كما يلعب الظفرة ضد الإمارات، متذيل الترتيب، ويلتقي النصر مع الشارقة، غدًا الخميس.