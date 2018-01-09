رئيس نادي العين الإماراتي يهاجم الإعلام بسبب انتقاداتهم اللاذعة لـ”عموري”

هاجم غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، بضراوة الإعلام بكافة أشكاله، بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له لاعب الفريق والمنتخب الإماراتي، عمر عبدالرحمن “عموري”.

ووجه بعض البرامج الرياضية الإماراتية انتقادات لاذعة لـ”عموري”، بعد إخفاق المنتخب في بطولة كأس الخليج 23، وحمّلته مسؤولية ضياع اللقب.

الاعلام (المرئي و المقروء و المسموع و وسائل التواصل الاجتماعي) راقصة تبحث عن طبل وكان البنلتي الطبلة و الاعلام الراقصة وجميعنا يشاهد هذ العفن ..والبعض قرر المشاركة في هذه المهزلة للاسف .. — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) January 9, 2018

وأضاع نجم المنتخب الإماراتي ركلتي جزاء في مباراة نهائي خليجي 23 أمام عُمان، الأولى كانت في الدقيقة 81 من زمن المباراة، نجح حارس عُمان فايز الرشيدي في صدها، وفي ركلات الترجيح تصدى “عموري” للركلة الخامسة لفريقه، ونجح الحارس العُماني للمرة الثانية في صد ركلة الترجيح التي أهدت منتخب بلاده لقب البطولة.

وقال الهاجري عبر حسابه الرسمي على تويتر: “الإعلام (المرئي والمقروء والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي)، راقصة تبحث عن طبل”.

عبدالرحمن محمد: عموري يتحمل مسؤولية ضربة الجزاء داخل المباراة.. والجهاز الإداري يتحمل مسؤولية تسليمه ركلة الترجيح#المنصة #الابيض pic.twitter.com/3YbVipAUdH — UAE News Sport (@action_news) January 8, 2018

وأكمل: “كان البنلتي الطبلة والإعلام الراقصة وجميعنا يشاهد هذا العفن.. والبعض قرر المشاركة في هذه المهزلة للأسف”.