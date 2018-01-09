رئيس نادي العين الإماراتي يهاجم الإعلام بسبب انتقاداتهم اللاذعة لـ”عموري”

رئيس نادي العين الإماراتي يهاجم الإعلام بسبب انتقاداتهم اللاذعة لـ”عموري”

المصدر: فريق التحرير

هاجم غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، بضراوة الإعلام بكافة أشكاله، بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له لاعب الفريق والمنتخب الإماراتي، عمر عبدالرحمن “عموري”.

ووجه بعض البرامج الرياضية الإماراتية انتقادات لاذعة لـ”عموري”، بعد إخفاق المنتخب في بطولة كأس الخليج 23، وحمّلته مسؤولية ضياع اللقب.

وأضاع نجم المنتخب الإماراتي ركلتي جزاء في مباراة نهائي خليجي 23 أمام عُمان، الأولى كانت في الدقيقة 81 من زمن المباراة، نجح حارس عُمان فايز الرشيدي في صدها، وفي ركلات الترجيح تصدى “عموري” للركلة الخامسة لفريقه، ونجح الحارس العُماني للمرة الثانية في صد ركلة الترجيح التي أهدت منتخب بلاده لقب البطولة.

وقال الهاجري عبر حسابه الرسمي على تويتر: “الإعلام (المرئي والمقروء والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي)، راقصة تبحث عن طبل”.

وأكمل: “كان البنلتي الطبلة والإعلام الراقصة وجميعنا يشاهد هذا العفن.. والبعض قرر المشاركة في هذه المهزلة للأسف”.

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