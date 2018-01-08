مصر المقاصة يعلن انتقال حسين الشحات لنادي العين الإماراتي رسميًا

نجح نادي العين الإماراتي بشكل رسمي في ضم حسين الشحات، لاعب وسط نادي مصر المقاصة، بعد أن تعاقد معه لمدة 6 أشهر علي سبيل الإعارة بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا .

وأعلن محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، عن انتقال الشحات، إلى فريق العين الإماراتي، حتى نهاية الموسم.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين: “وافقنا على إعارة الشحات للعين الإماراتي حتى نهاية الموسم بـ500 ألف دولار، اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى العين، وسيسافر إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة”.

وكان النادي الأهلي المصري قد دخل في مفاوضات مع نادي مصر المقاصة للتعاقد مع الشحات؛ خاصة قبل انطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل تمسك حسام البدري، المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع اللاعب.

وشدد، على أن النادي الأهلي كان متعنتًا مع الفريق خلال مفاوضات انتقال حسين الشحات، لاعب المقاصة إلى القلعة الحمراء.

وأضاف: “حينما طلبنا من الأهلي التعاقد مع بعض لاعبيه ضمن صفقة حسين الشحات، لم نحصل على رد واضح وصريح من الأحمر”.

وأوضح: “في كل مرة كان يقول مسؤولو الأهلي إنهم سيستطلعون رأي الجهاز الفني ولجنة الكرة حول اللاعبين الذين طلبنا التعاقد معهم، لكن لم نحصل على أي رد واضح”.

وأكمل: “طلبت من الأهلي 10 ملايين ولاعبين للموافقة على انتقال الشحات للأهلي، لكن الأهلي عرض 6 ملايين جنية فقط، فتوقفت المفاوضات”.

ويجيد صاحب الـ25 عاما اللعب في مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن وصانع الألعاب.

وشارك الشحات خلال الموسم الجاري في 17 مباراة بكل المسابقات مع المقاصة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 أخرين.

على جانب آخر، قال محمد عبدالسلام، إنه لم يتلق أي عروض رسمية من الأهلي بشأن انتقال مدافع الفريق أحمد سامي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف: “نشارك في بطولة أفريقيا ولا يمكن أن نضعف خط الدفاع، هدفنا المنافسة”.

وأوضح: “رحيل سامي سيكون صعبًا، خصوصًا وأنني أريد الحفاظ على قوام الفريق”.