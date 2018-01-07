نادي العين الإماراتي يفاوض حسين الشحات “هدف الأهلي والزمالك”‎

دخل نادي العين الإماراتي في مفاوضات مع مصر المقاصة، للحصول على خدمات “حسين الشحات” لاعب وسط الفريق “الذي يتنازع عليه الأهلي والزمالك”، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت مصادر قريبة الصلة من نادي مصر المقاصة لـ”إرم نيوز” إن نادي العين دخل في مفاوضات رسمية مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي للظفر بخدمات اللاعب قبل النادي الأهلي المصري.

وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر الإعلان عن الصفقة غدًا الاثنين، في حال الاتفاق بين المقاصة، ونادي العين الإماراتي.

وكان “المقاصة” قد اتفق -بشكل مبدئي- مع الأهلي على بيع اللاعب، مقابل الحصول على 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة “ميدو جابر” و”أكرم توفيق” لاعبي الفريق الأحمر للمقاصة لمدة موسم ونصف الموسم.

ولعب “حسين الشحات” مع المقاصة الموسم الجاري 17 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 5 أهداف، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل “هاتريك” مرتين في الدوري المصري هذا الموسم.