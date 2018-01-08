مباراة الجزيرة والوحدة.. القائمان يحرمان علي مبخوت من هدف محقق (فيديو)

حرم القائمان النجم علي مبخوت من تسجيل الهدف الأول لفريقه الجزيرة، في المباراة التي تجمعه مع الوحدة في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإماراتي (مؤجلة).

وسدد مبخوت (27 عامًا) كرة قوية على يسار الحارس محمد حسن الشامسي، الذي فشل في التصدي للكرة، لكن القائم الأيمن تصدى للكرة التي اتجهت للقائم الأيسر في الدقيقة الثانية، ليبعدها أحد لاعبي الوحدة إلى ضربة ركنية.

ويسعى الجزيرة لتحقيق الفوز والتقدم إلى المركز الرابع، في حين يسعى الوحدة إلى الفوز وتشديد الضغط على المتصدرين، الوصل والعين.

ويحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 20 نقطة، مقابل 16 للجزيرة، علمًا أنه تم تأجيل المباراة؛ بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.