مباراة الجزيرة والوحدة.. من يقهر الغيابات ويكسب الرهان في الديربي؟

في مواجهة من العيار الثقيل، يخوض فريق الجزيرة اختبارًا صعبًا أمام ضيفه الوحدة، مساء الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر لمسابقة دوري الخليج العربي، وديربي العاصمة أبوظبي.

وتأجلت هذه المواجهة؛ بسبب مشاركة الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية، ويبدو الفريقان في صراع شرس على التواجد في المربع الذهبي، خاصة أن الجزيرة حامل اللقب يحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الجزيرة والوحدة، فإلى السطور القادمة:

صراع القمة

يبدو صراع المقدمة مهمًا في رسم ملامح هذه المواجهة، خاصة أن الجزيرة يسعى لانتفاضة على مستوى الصدارة، ويحتل المركز الخامس بفارق 9 نقاط كاملة عن الوصل المتصدر، وبالتالي يسعى لتقليص هذا الفارق إلى 6 نقاط، قبل بداية الدور الثاني، والتقدم خطوة للمركز الرابع.

وينطبق الأمر ذاته على الوحدة، الذي يخوض اللقاء باحثًا عن الفوز؛ لرفع رصيده إلى 23 نقطة وتقليص الفارق مع الوصل إلى نقطتين، خاصة أن الصراع سيشتد في الدور الثاني للدوري.

تاريخ المواجهات

تبدو لقاءات الجزيرة والوحدة من المواجهات القوية ولقاءات الديربي الساخنة، خاصة أن الجزيرة يتفوق منذ تطبيق نظام دوري المحترفين برصيد 7 انتصارات، مقابل 4 انتصارات للوحدة و7 تعادلات.

وفي الموسم الماضي تقابل الفريقان 4 مرات، تعادلا مرتين في الدوري والكأس، وفاز الوحدة بنتيجة 5/1 في كأس رئيس الدولة، وفاز الجزيرة بسداسية دون رد بالدوري.

الغيابات وتأثير خليجي

يفتقد الوحدة لخدمات المغربي مراد باتنة، ولاعب الوسط المتألق سلطان الغافري؛ للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث، ويغيب القائد إسماعيل مطر؛ للإيقاف بعقوبة انضباطية بعد طرده في مباراة العين الأخيرة في كأس الخليج العربي، والمدافع حمدان الكمالي، الذي دخل مراحل التأهيل النهائية، قبل عودته للملاعب بعدما غاب منذ بداية الموسم؛ للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب ثنائي دفاع الجزيرة فارس جمعة ومحمد فوزي؛ لتعرضهما للإصابة مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج، بخلاف الحارس والقائد علي خصيف، والذي يغيب قرابة 20 يومًا للإصابة أيضًا.

ويعاني المهاجم علي مبخوت من الإرهاق الشديد، في ظل ضغط المباريات، بعد أن خاض مع المنتخب بطولة كأس الخليج.

أفكار وحلول تين كات

يعتمد الجزيرة على الأفكار والحلول التكتيكية التي يقدمها المدير الفني الهولندي هينك تين كات، الذي أبدع في لقاءات بطولة كأس العالم للأندية بأداء متميز على الصعيد التكتيكي.

يراهن تين كات على مهاجمه البرازيلي رومارينهو، الذي خطف الأضواء في مونديال الأندية، وسجل 3 أهداف في مسابقة الدوري، كما يعتمد المدرب الهولندي على مهارات المغربي مبارك، بوصوفة كصانع ألعاب قدير في وسط الملعب.

ويملك الجزيرة القدرات الدفاعية المميزة التي تجعله فريقًا من الصعب اختراقه رغم أدائه الهجومي، وأكد طارق العشري المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي لشبكة “إرم نيوز”، أن الجزيرة فريق قوي والغياب الأبرز للهداف علي مبخوت يبدو مؤثرًا؛ لأن مبخوت لاعب هداف ويجيد اقتناص أنصاف الفرص، ولديه خبرات وقدرات مميزة، ولكنه يعاني الإرهاق.

وأضاف: “تابعت الجزيرة في المونديال، أعتقد أن مبارك بوصوفة ورومارينهو هما الأبرز على الصعيد الهجومي، ورقابتهما من جانب الوحدة؛ سيقلل من خطورة الجزيرة”.



ريجيكامب وخبرات الوحدة

يضع فريق الوحدة آماله في خبرات مديره الفني الروماني لورينت ريجيكامب، الذي سبق له قيادة فريق الهلال السعودي، ويعلم جيدًا كيفية إدارة المباريات الكبرى، وله بصمات واضحة على الوحدة هذا الموسم.

وتبدو الغيابات مؤثرة على أصحاب السعادة في مواجهة الديربي، ويراهن ريجيكامب على قدرات مهاجمه الأرجنتيني سباستيان تيغالي، الذي سجل 8 أهداف في مسابقة الدوري بعد مرور 10 جولات، وهو اللاعب الأبرز في تشكيلة الوحدة.

ويعتمد الوحدة أيضًا على لمسات صانع الألعاب ولاعب الوسط المجري دغودغاك، الذي يعد حلقة وصل رائعة بين خطي الوسط والهجوم.

وأكد أحمد عبدالحليم، المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة لشبكة “إرم نيوز”، أنه تابع أداء الوحدة في البطولة العربية وبعض مباريات الدور الأول، موضحًا أن الفريق يعتمد على تحركات قدرات مهاجمه تيغالي بشكل كبير.

وأوضح أن الوحدة سيتأثر بالسلب بغياب صانع الألعاب المغربي مراد باتنة، خاصة أنه لاعب موهوب يصنع الفارق؛ بفضل موهبته وقدرته على المراوغة.