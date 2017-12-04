غرامة ضخمة في انتظار نادي الجزيرة الإماراتي بعد “حادثة السيارة”

ينتظر أن توقع لجنة المسابقات في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، غرامة ضخمة على نادي الجزيرة الإماراتي، بعد واقعة دخول شخص بسيارته إلى ملعب أكاديمية كرة القدم بالنادي في الشامخة، في أثناء سير مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي (1-1) في دوري تحت 18 سنة لكرة القدم.

وقال المستشار القانوني واللاعب الدولي السابق سالم حديد، في تصريحات أبرزتها صحيفة “الإمارات اليوم”: “العقوبة تعتمد بشكل أساس على تقرير الحكم في مثل هذه الحادثة، وأن اللائحة تعطي الحق للجنة الانضباط بتوقيع العقوبة التي تراها مناسبة حسب حجم الخطأ، مشيراً إلى أن المادة 112 من لائحة الانضباط تعد الأقرب في هذه الحالة”.

وأضاف: “نادي الجزيرة هو المسؤول عن تأمين هذه المباراة، وضمان سلامة اللاعبين وأطراف اللعبة، سواء كانوا لاعبين أو حكاماً، ومن دون شك فإنه ستكون هناك عقوبة على النادي بعد دخول شخص إلى الملعب بسياراته؛ ما عرّض حياة الأشخاص واللاعبين الموجودين في الملعب وطاقم تحكيم المباراة للخطر”.

وتابع: “من الممكن أن تطبق في هذه الحالة المادة 112 من لائحة الانضباط، وهي العقوبة المالية التي تبدأ من 10 آلاف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم، بجانب أنه يمكن أن تطبق اللجنة عقوبات إضافية في هذه الحالة بناءً على تقرير حكم المباراة”.

بدوري تحت 18 سنة..

مشجع يدخل الملعب بسيارته !! pic.twitter.com/Ogif17xafC — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) November 30, 2017

وأشار سالم حديد إلى أن الفعل الذي أقدم عليه الشخص الذي دخل بسيارته إلى ملعب المباراة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي، وتبقى العقوبة الرياضية على نادي الجزيرة بحسب اللوائح في اتحاد الكرة.

وتنص المادة 112 من لائحة الانضباط على أنه “إذا قام أحد جماهير النادي، أو متسبب فـي إحداث عنف لـم تحدد هويته من المسؤولين أو الجهاز الفني أو الإداري أو اللاعبين، بارتكاب إحدى المخالفات الآتية داخل الملعب شاملاً المدرجات، مثل: استخدام نوع من المفرقعات أو الألعاب النارية أو قنابل الدخان، أو إلقاء عبوات السوائل، أو الاعتداء على أحدٍ من طاقم الحكام أو مراقـب المباراة، أو أحد أعضاء الجهازين الفنـي أو الإداري أو أحد لاعبي النادي المنافس، أو ارتكـاب أي فعل مـن شأنه عرقلـة سـير المبـاراة، كاسـتخدام القاذفات الورقيـة والأوراق الكبيـرة قبـل وأثناء سيرة المباراة، أو الخروج عن الروح الرياضية أو ارتكاب أي ممارسات أو رفع شـعارات عنصـرية، أو النزول إلى أرض الملعب، تتم معاقبة النادي بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: لفت نظر، إنذار مع غرامة مالية متصاعدة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم مع عقوبة اللعب دون جمهور”.

وتعد مسابقة دوري تحت 18 سنة بشكلها الجديد، ضمن المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم بإشراف لجنة المسابقات التي يرأسها نائب رئيس اتحاد الكرة سعيد الطنيجي، وتشهد منافسة قوية بين الفرق في إطار توجه الاتحاد لتطوير اللعبة من خلال الاهتمام بمسابقات المراحل السنية المختلفة.

ويُنتظر أن يكون حكم المباراة محمد الهرمودي، الذي يعد من الحكام المميزين، أعد تقريرًا مفصلًا عن الواقعة للجنة الحكام في اتحاد الكرة باعتباره المسؤول الأول عن الجوانب التحكيمية الخاصة بالمباراة.

وأثار مشهد دخول شخص مجهول بسيارته الملعب حالة من الذهول والاستغراب بين لاعبي الفريقين.