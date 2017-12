كأس العالم للأندية.. علي مبخوت ماكينة أهداف الجزيرة الإماراتي أمام فرصة للتألق الدولي

إذا كان الجزيرة هو فخر أبوظبي كما يلقب، فإن مهاجمه علي مبخوت هو فخر الإمارات، بعدما تحول إلى ماكينة للأهداف في السنوات الأخيرة في المنافسات المحلية والآسيوية وباتت الفرصة أمامه لتشريف ناديه وبلده في كأس العالم للأندية.

ومهد مبخوت العام الماضي الطريق أمام الجزيرة للتتويج بلقب دوري المحترفين الإماراتي للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 2011 بعدما سجل 33 هدفًا وهو رقم قياسي محلي.

وبفضل هذا الانجاز سيشارك الجزيرة في كأس العالم للأندية بصفته بطلًا للإمارات، صاحبة الضيافة، وهو ما يمنح مبخوت تعويضًا قليلًا بعد فشل منتخب بلاده في التأهل لكأس العالم 2018.

والتصقت صفة “الهداف” بمبخوت منذ بداية مسيرته الاحترافية فهو هداف كأس الخليج (خليجي 22) وهداف كأس آسيا 2015 مع الإمارات كما اقتنص لقب الهداف التاريخي للجزيرة بعدما تخطى 100 هدف.

وتألق مبخوت في مسابقات عالمية كبرى إذ ساهم في تأهل الإمارات لدور الثمانية في كأس العالم للشباب 2009 في مصر وشارك في أولمبياد لندن 2012 لكن خاب أمله في بلوغ كأس العالم في روسيا رغم ظهوره بشكل جيد في مشوار التصفيات.

جماهير الإمارات ????????

٣ أيام على الحدث العالمي في الإمارات #كأس_العالم_للأندية هل أنتم جاهزون؟#مع_الفخر_لأجل_الوطن

