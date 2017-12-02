صحيفة رومانية: مسؤولو شباب الأهلي دبي على وشك إقالة كوزمين

كشفت صحيفة “ziare” الرومانية أن إقالة المدرب الروماني كوزمين أولاريو من تدريب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي أصبحت أقرب من أي وقت مضى؛ بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز على الظفرة في الدوري الإماراتي، أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة: إن كوزمين يسير بالفريق في الاتجاه الخطأ، وإنه لم يستطع تحقيق أي فوز منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وتحدثت الصحيفة عن أن عقد كوزمين مع شباب الأهلي دبي ينتهي الصيف المقبل، لكن مسألة رحيله في الوقت القريب تبدو حاضرة بقوة الآن.

وتعادل شباب الأهلي دبي مع الظفرة، أمس الجمعة، ليحقق الفريق التعادل السادس على التوالي، ويواصل نزيف النقاط، حيث يحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 15 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الوصل المتصدر.