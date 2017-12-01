شباب الأهلي دبي يتعادل أمام الظفرة.. والإمارات يتجاوز دبا الفجيرة في الدوري الإماراتي

سقط فريق شباب الأهلي دبي في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه الظفرة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، التي شهدت أيضًا فوز الإمارات على دبا الفجيرة 1 / صفر.

وتقدم فريق شباب الأهلي دبي بهدف سجله ماخيتي ديوب في الدقيقة 22، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه، ليتعادل الظفرة بهدف سجله مهند عبد الرحيم كرار في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، كما رفع الظفرة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع الإمارات فوزًا صعبًا من ضيفه دبا الفجيرة 1 / صفر.

ويدين الإمارات بالفضل في هذا الفوز للاعبه سباستيان ساز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

ورفع الإمارات رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني عشر الأخير، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند عشر نقاط في المركز السابع.