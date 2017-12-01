مباراة العين والنصر.. كيف يدور صراع زوران وبرانديللي؟

يخوض فريق العين مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه النصر، مساء الجمعة، في قمة مباريات الجولة العاشرة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويدخل العين اللقاء محتلًا المركز الثالث برصيد 19 نقطة بقيادة مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش، بينما يحتل النصر المركز السادس برصيد 14 نقطة بقيادة مديره الفني الإيطالي تشيزاري برانديللي.

وتبقى هذه المواجهة بمثابة صراع تكتيكي متميز بين الثنائي زوران وبرانديللي.. وهو ما ترصد ملامحه شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

أسلحة زوران

يعوّل زوران على أسلحته المتمثلة أولًا في توازنه الخططي، واعتماده على ضغط هجومي مكثف، وأداء دفاعي متوازن، ما جعله يسير بخطى ثابتة في سباق المنافسة.

ويعتمد زوران على هجوم متميز بقيادة البرازيلي داينفريس دوغلاس، بخلاف السويدي ماركوس بيرغ إلى جانب عمر عبدالرحمن صانع الألعاب الموهوب.



واعترف المدرب الكرواتي بصعوبة المهمة في لقاء النصر تحديدًا، خاصة أن العين لديه هدف محدد وهو تحقيق الفوز، وبالتالي سيسعى بكل قوة من أجل حصد النقاط الثلاث.

أفكار برانديلي

يعتمد النصر على أفكار مديره الفني الإيطالي القدير تشيزاري برانديللي، الذي يقود الفريق بشكل جيد ومتوازن، ويعتمد على كفاءة دفاعية وأداء هجومي سريع وخاطف، يستطيع خلخلة دفاع المنافسين.

ويأمل برانديللي أن يحقق الفوز على العين للتقدم في جدول الترتيب، في ظل ابتعاده بعض الشيء عن المربع الذهبي للدوري، وبحثه عن حصد النقاط الثلاث.

وقال برانديللي: “هدفنا إنهاء الدور الأول بأكبر رصيد ممكن، ومهما حصلنا على نقاط، سنضاعف جهودنا في الدور الثاني لاستعادة النقاط المهدَرة، النصر فريق يتطور باستمرار وسنثبت أننا نستحق مركزًا متقدمًا”.

وأثنى المدرب الإيطالي على الأداء الذي يقدّمه العين، ووصفه بالفريق المتوازن ومن أفضل فرق الدوري، مشيرًا إلى أن النصر مطالب باللعب أمامه بتركيز عالٍ وحذر، والظهور بشكل متجانس، والحرص على تضييق المساحات أمامه.

سفر عموري وغياب كايو

يعاني فريق العين من غياب مؤثر للبرازيلي كايو لوكاس بجانب المدافع الياباني شيوتاني، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي عامر عبدالرحمن، وبندر الأحبابي.



وانتقد زوران قرار سفر عمر عبدالرحمن لاعب وسط الفريق إلى ماليزيا قبل ساعات من اللقاء، لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي رغم ارتباطه بمباراة مهمة وعودته للتدريبات قبلها بساعات.

ويخشى زوران تأثر لاعبه بالإرهاق الذي تعرض له في الرحلة إلى ماليزيا، رغم أنه لم يفز بالجائزة من الأساس.

صحوة زاراتي ودور سيرينو

يأمل النصر صحوة لمهاجمه الإيطالي ماورو زاراتي، وتهديد مرمى العين وتسجيل الأهداف.

واعترف زاراتي بوجود مشكلة لدى اللاعبين الأجانب في سرعة التأقلم مع الكرة الإماراتية، ولكنه يسعى لحلها سريعًا.

ويراهن برانديللي على دور البرازيلي مارسيلو سيرينو اللاعب الجوكر، الذي يلعب في أكثر من مركز في خطي الهجوم ووسط الملعب.