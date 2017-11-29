الإصابات تضع مدرب نادي العين في موقف صعب قبل مواجهة النصر بالدوري الإماراتي

تحمل مباراة العين مع النصر، بعد غد الجمعة، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي، الكثير من التحديات، وهي أهم وأقوى مباراة في الجولة؛ نظرًا لجماهيرية وقوة الفريقين.

وفي مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، قال الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين “خلال مسيرتي المهنية في التدريب، واجهت ظروفًا صعبة وتحديات كبيرة، ولكنها ليست كالتي أعيشها الآن، إذ تبقى على مباراتنا أقل من 48 ساعة، ولا أستطيع اختيار قائمة فريقي؛ بسبب الغيابات الحالية التي يعيشها العين”.

وتابع زوران:” يجب أن نقبل التحدي، وأن نتعامل مع الأمر بواقعية، ونسخر إمكانياتنا بالصورة المطلوبة، ونعمل على إظهار أفضل ما لدينا؛ من أجل تحقيق أهدافنا في الموسم الحالي”.

من جهة أخرى، قال الإيطالي تشيزاري برانديلي، مدرب فريق النصر “يجب علينا تضييق المساحات؛ لإيقاف العين، وعمر عبدالرحمن لاعب يصنع الجودة في فريقه.. بمهاراته، وتوقيته المثالي، ولعبه لصالح زملائه، ويستحق التواجد في قائمة الأفضل في آسيا”.

وأشار برانديلي “سيغيب: أحمد شمبيه والمغربي عبدالعزيز برادة وفواز عوانة وراشد عيسى، عن فريقنا؛ بداعي الإصابة”.

وتابع برانديلي:” مهما حصدنا من نقاط في الدور الأول، أتطلع لجمع عدد أكبر من النقاط في الدور الثاني، وتعويض النقاط المهدرة التي ضاعت من بين أيدينا في الوقت الراهن”.

يذكر أن العين، يحتل المركز الثاني، برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن متصدر الدوري، وهو نادي الوصل، في حين يحتل النصر المركز الخامس، برصيد 14 نقطة.