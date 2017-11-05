الإمارات.. رئيس العين يطالب بتوفير الحماية للاعبين

انتقد غانم مبارك الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي تعمد إصابة لاعب الفريق، الياباني تسوكاسا شيوتاني في المباراة أمام الوحدة أمس في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإماراتي.

وتعرض تسوكاسا شيوتاني لإصابة في الكتف وسيخضع لعملية جراحية ستغيبه بين شهرين أو 3 عن الملاعب.

ونقل الموقع الرسمي لنادي العين عن الهاجري قوله: “تعرض تسوكاسا شيوتاني لإصابة قوية في الكتف، من المؤسف أنه تعرض للإصابة إثر تعمد الضرب وإلحاق الضرر به، وبغض النظر عن كونه لاعبًا بصفوف العين أو أي فريق منافس فلابد من حماية اللاعبين، الأمر الذي يندرج تحت مسؤوليات طاقم التحكيم لذلك سنظل ننادي بضرورة تحسين مردود قضاة الملاعب في المباريات”.

وأضاف الهاجري “كدنا في نفس المباراة أن نفتقد جهود عمر عبدالرحمن العائد أخيرًا من الإصابة إثر الركلة القوية التي تعرض لها بدون كرة وعلى القدم الثابتة من لاعب الفريق المنافس”.

وكال الهاجري المديح لشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”، التي قامت بتشكيل فريق طبي لمتابعة حالة شيوتاني قبل وصوله إلى مستشفى العين واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاجية المتعارف عليها عالميًا بعد تقييم الحالة بصورة شاملة.

وانتهت المباراة بفوز العين 1/0 سجله أحمد محمد موسى ليرفع العين رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة مع الوصل، مقابل 13 للوحدة في المركز الثالث.