الإمارات.. ضربة قوية للعين بإصابة مدافعه شيوتاني

تلقى نادي العين الإماراتي ضربة قوية بعد تأكد ابتعاد مدافعه الياباني تسوكاسا شيوتاني مدة شهرين إلى 3 أشهر عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة في مباراة الفريق أمام الوحدة أمس في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وخرج شيوتاني في الدقيقة 89 من المباراة، وحل مكانه راشد مهير سعيد بعد إصابة في الكتف سقط على إثرها أرضًا.

وقال مطر الصهباني، مدير الفريق بنادي العين، إن الطبيب المختص بالنادي، قرر إجراء عملية جراحية في الكتف لشيوتاني.

وأضاف الصهباني “شيوتاني تعرض إلى اعتداء متعمد، ودون كرة، من أحد لاعبي الوحدة، ما تسبب له في ضرر كبير، ونُقل على إثره بسيارة الإسعاف إلى المستشفى في أبوظبي، وبعدها تقرر نقله إلى مستشفى العين”.

وانتهت المباراة بفوز العين 1/0 من توقيع أحمد محمد موسى ليرفع العين رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة مع الوصل، مقابل 13 للوحدة في المركز الثالث.