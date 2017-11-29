قبل مواجهة حتا.. هل يدرك الوصل خطورة الفرق المتعثرة في الدوري الإماراتي؟

أهدر الوصل نقطتين في صراع المنافسة على لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، وبات يدرك وبشكل أكبر من أي وقت مضى خطورة الفرق المتعثرة في المسابقة.

وبعد التقدم بهدفين نظيفين تراجع الوصل في آخر 12 دقيقة، واستقبل هدفين من عجمان، صاحب المركز التاسع؛ ليخرج بالتعادل 2-2 على أرضه، يوم الخميس الماضي.

ولم يؤثر التعادل على بقاء الوصل على قمة الدوري برصيد 21 نقطة؛ لكنه يتقدم بنقطتين فقط على أقرب ملاحقيه الوحدة والعين.

وقال الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، مدرب الوصل، قبل مواجهة حتا صاحب المركز الـ11، غدًا الخميس: “المباراة هامة، وصعبة؛ أمام فريق مزهوٍ بفوزه بنتيجة عريضة في الجولة الأخيرة، ويخوض اللقاء على ملعبه”.

وكان حتا يتقاسم المركز الأخير قبل أن يفوز خارج أرضه بنتيجة 5-2 على الظفرة، صاحب المركز العاشر؛ ليتساوى معه في الرصيد البالغ سبع نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن عجمان.

وأشار مدرب الوصل: “جميع المباريات في بطولة الدوري صعبة، والدليل على ذلك أن كثيرًا من فرق المقدمة تفقد الكثير من النقاط أمام فرق المؤخرة”.

“لذلك فإن المباراة المقبلة أمام حتا صعبة.. وعدم تركيز لاعبينا في المباراة سيؤدي إلى زيادة صعوبتها؛ خاصة وأننا ندخل اللقاء بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز”.

وعاد خليل خميس إلى مران الوصل، وبات مستعدًا للمشاركة بعد التعافي من الإصابة، ولا يغيب حاليًا سوى خالد سبيل، وراشد الهاجري.

وغدًا أيضًا، وفي التوقيت ذاته سيلعب الوحدة مع عجمان، الذي يبحث عن مفاجأة جديدة أمام فرق الصدارة.

وقال الروماني لورينتو ريجيكامب، مدرب الوحدة: “يجب علينا الحذر من المنافس؛ لأنه نجح في العودة في آخر مباراة أمام الوصل، واقتنص نقطة ثمينة من عقر داره”.

وأضاف: “نحن قادرون، ونملك الإمكانيات ،التي تؤهلنا لتحقيق النتيجة التي نريدها”.

وأكد المدرب أنه سيحاول التعامل مع غياب عدد كبير من اللاعبين مثل المجري بالاش جوجاك، وسالم سلطان، بسبب الإيقاف، وإسماعيل مطر، وحمدان الكمالي، ومحمد العكبري، وخليل إبراهيم بسبب الإصابة.

ويرغب الوحدة في إنهاء النصف الأول من الدوري بقوة؛ بعدما تأجلت مباراته في الجولة المقبلة مع الجزيرة، الذي يشارك في كأس العالم للأندية بالإمارات.

وسيلعب الجزيرة مع الشارقة غدًا، قبل أن يبدأ مشواره في كأس العالم بمواجهة أوكلاند سيتي ممثل نيوزيلندا، يوم الأربعاء المقبل.