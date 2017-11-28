اعتراضًا على قرارات الاتحاد الآسيوي.. هل ينسحب نادي الوصل من دوري أبطال آسيا؟ (فيديو)

ألمح نادي الوصل الإماراتي، إلى إمكانية انسحاب فريقه من المشاركة بـ دوري أبطال آسيا خلال النسخة المقبلة، اعتراضًا على قرار الاتحاد الآسيوي باللعب على ملاعب محايدة، بعدما خاضت أندية السعودية وإيران مواجهات على ملاعب محايدة بين سلطنة عمان، والإمارات، وقطر.

ورفض الاتحاد الآسيوي أيضًا طلبًا إماراتيًا باللعب على ملاعب محايدة أمام أندية قطر.

وقال محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل إن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية دخلوا في مقاطعة مع قطر وإيران، ولا يوجد إمكانية لتنقل اللاعبين والجماهير بسبب الإجراءات الأمنية، فالوضع غير آمن لإقامة المباريات.

وأشار العامري في حواره مع قناة “أبوظبي الرياضية” إلى أن ناديه سيستمر في الاعتراض على قرار الاتحاد الآسيوي، حتى لو وصل الآمر إلى أبعد درجات التقاضي.

وأضاف: “أندية الإمارات والسعودية تمثل ربع فرق البطولة، وفي حال إقصائهم أو لعب البطولة بدونهم، سيفقد دوري أبطال آسيا قوته”.

وانتقد العامري ازدواجية التعامل في الاتحاد الآسيوي قائلًا: “ما الذي غير قناعات الاتحاد الآسيوي هذا العام، فالعام الماضي وافق على طلبنا، والآن يرفض، فعليه أن يخرج لتفسير تضارب القرارات ويقول إنه أخطأ”.

وتابع: “الاتحاد الآسيوي لم يستطع إجبار ماليزيا على اللعب في كوريا الشمالية، وخضع لرغبتها، خاصة وأنها دولة المقر”.

وتابع: “نحن ندفع حساب الفواتير الانتخابية، ولابد من بناء تكتل خليجي ليمثلنا بوجود يوسف السركال رئيس الاتحاد الإماراتي، أو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية”.

محمد العامري :

الضعف واضح في عملية صنع التكتل

وأنا أتحدث عن انسحاب شامل

والمرتشيين الى مزبلة التاريخ pic.twitter.com/DH7odL9imw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وأقر الاتحاد الآسيوي بشكل كامل إلغاء خوض مواجهات أندية دوري أبطال آسيا على ملاعب محايدة، بعدما وافق على طلب سعودي، بعدم اللعب في إيران، الموسم الماضي، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبذلك ستلعب الأندية السعودية والإماراتية مواجهاتها مع أندية إيران وقطر في العواصم الأربع مع انطلاق نسخة جديدة من دوري أبطال آسيا.