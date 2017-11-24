التعادل يخيّم على مباراة النصر وشباب الأهلي دبي.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

خيّم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت النصر بضيفه شباب الأهلي دبي، اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز الجزيرة على الإمارات 3 / 1، وحتا على الظفرة 5 / 2.

وتقدّم شباب الأهلي دبي بهدف سجله ماخيتي ديوب في الدقيقة 31، وتعادل “ماورو زاراتي” بهدف للنصر سجله في الدقيقة 55.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام النصر صاحب المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، عاد فريق الجزيرة إلى طريق الانتصارات بفوز كبير على الإمارات 3 / 1.

وتقدَّم فريق الإمارات بهدف سجله خالد عمير في الدقيقة 58، وتعادل خلفان مبارك الرازي للجزيرة في الدقيقة 65، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة، قبل أن يختتم أحمد الهاشمي أهداف الجزيرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع “الجزيرة” رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، محققًا فوزه الأول بعد التعادل في مباراتين متتاليتين، فيما توقف رصيد الإمارات عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح حتا ضيفه الظفرة 5 / 2.

وسجل أهداف “حتا” ماهر جاسم في الدقيقة الرابعة، وصامويل روزا (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و47، وفيرناندو جابرييل (هدفين) في الدقيقتين 19 والأخيرة من المباراة.

فيما سجل هدفي “الظفرة” عادل هرماش، ومهند عبد الرحيم كرار، في الدقيقتين 23 و39.

ورفع “حتا” رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف أمام الظفرة صاحب المركز الحادي عشر.