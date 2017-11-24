مباراة النصر وشباب الأهلي دبي.. 5 عوامل تشعل الديربي

تتجه الأنظار مساء الجمعة، إلى متابعة لقاء الديربي المشتعل بين فريقي النصر وشباب الأهلي دبي، في الجولة التاسعة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

يبحث النصر صاحب الضيافة عن استمرار نتائجه الطيبة، بعدما حصد 13 نقطة وضعته في المركز الخامس، خلف شباب الأهلي دبي بفارق الأهداف، وهو ما يجعل المواجهة بين الفريقين في غاية القوة والإثارة.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز العوامل التي تشعل الديربي بين النصر وشباب الأهلي دبي.. فإلى السطور التالية:

أجواء الديربي

تبدو أجواء لقاءات الديربي بصفة عامة ومباراة ديربي النصر وشباب الأهلي دبي بصفة خاصة في غاية السخونة في ظل الندّية التي تجمع الفريقين.

ويزيد صعوبة الأمر أن الأهلي يتفوق بشكل واضح في الدوري، لعدم خسارته أي مباراة ديربي أمام النصر منذ عام 2014، رغم تفوق النصر خلال هذه الفترة في بطولة كأس الخليج العربي، خلال مباراة بدور المجموعات، وفوزه بنهائي كأس رئيس الدولة بضربات الترجيح.

حسابات المنافسة

تظل حسابات المنافسة إحدى الأمور التي تشعل أجواء لقاء الديربي، خاصة أن شباب الأهلي دبي يملك نفس رصيد النصر من النقاط، وبالتالي يظهر عامل الندّية والتكافؤ الشديد، الذي يحكم هذه المواجهة.

ويبحث كل فريق عن التقدم، واستغلال تعثر الوصل والعين بعد تعادلهما مع عجمان ودبا الفجيرة، وبالتالي فالفوز يعني الوصول للنقطة 16 والاقتراب خطوة في صراع المربع الذهبي.

خبرة كوزمين وبرانديللي

تبدو هناك موقعة أخرى مثيرة خارج الخطوط بين الروماني أورلايو كوزمين المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، والإيطالي تشيزاري برانديللي المدير القدير الذي يقود النصر.

ويملك كوزمين خبرات طويلة في الدوري الإماراتي مع العين، ثم شباب الأهلي دبي، وأيضًا في منطقة الخليج بقيادته الهلال السعودي ومنتخب السعودية من قبل.

ولا يقل برانديللي خبرة عن كوزمين فقد سبق له قيادة منتخب إيطاليا وتدريب العديد من الأندية الإيطالية وهو ما ينذر بصدام تكتيكي من نوع خاص خارج الخطوط.

أسلحة النصر

يراهن النصر على أسلحته الهجومية التي يعتمد عليها برانديللي لصناعة الفارق في لقاء شباب الأهلي دبي.

ويبدو أبرز مهاجمي النصر اللاعب البرازيلي مارسيلو سيرينو الذي سجل هدفين بجانب الإيطالي ماورو زاراتي الذي تعاقد معه الفريق مؤخرًا.

ويخوض النصر المباراة في ظل 5 غيابات مؤثرة هم المهاجم سالم صالح، والمغربي عبدالعزيز برادة، وأحمد الياسي للإصابة، إضافة إلى استمرار غياب حارس المرمى أحمد شمبيه، ولاعب خط الوسط فواز عوانة.

ويرى عصام سالم الصحفي المتخصص في شؤون الكرة الإماراتية لشبكة “إرم نيوز” أن الغيابات ستؤثر بكل تأكيد على قدرات النصر، خاصة أن الفريق سيفقد خدمات لاعب موهوب بقيمة برادة، وحتى إن شارك فسيكون غير مكتمل الشفاء.

وأضاف “برادة لاعب يستطيع الربط بين الوسط والهجوم ويملك عنصر التسديد القوي الذي يجعله أحد أهم الأسلحة، لكن وجود سيرينو يجعل الفريق قادرًا على تهديد مرمى الأهلي دبي”.

قدرات ماكيتي

يعوّل الأهلي دبي على قدرات مهاجمه السنغالي ماكيتي ديوب الذي سجل 7 أهداف، ويعد أحد أبرز الأسلحة في يد المدرب كوزمين الذي يراهن على قدراته المتميزة لهز شباك النصر.

ويعتمد الأهلي دبي أيضًا على تألق السنغالي موسى سو مهاجم الفريق، الذي يساهم في خلخلة دفاعات المنافسين بتحركاته السريعة.

وأكد عصام سالم أن شباب الأهلي دبي رغم أنه أقل من المواسم الماضية، لكنه يملك عناصر قادرة على صناعة الفارق، موضحاً أن ماكيتي ديوب أحد اللاعبين المهمين في تشكيلة الفريق، والقادر على هز الشباك من أنصاف الفرص.