شباب الأهلي دبي يتعادل مع دبا الفجيرة.. والوحدة يكتسح الإمارات.. هذا ترتيب الدوري الإماراتي

سقط شباب الأهلي دبي في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه دبا الفجيرة خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز الوحدة على مضيفه الإمارات 4 / 1.

وتقدّم دبا الفجيرة بهدف سجله أحمد إبراهيم الظنحاني في الدقيقة 12 وتعادل ماخيتي ديوب لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 67.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام النصر، كما رفع دبا الفجيرة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف الشارقة.

وفي المباراة الثانية، فاز الوحدة على مضيفه الإمارات 4 / 1.

وسجل أهداف الوحدة أحمد محمد مال الله، لاعب الإمارات، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30 وسيباستيان تيغالي في الدقيقة 33 وبالازاس جوجاك في الدقيقة 64 ومراد باتنة في الدقيقة 70، فيما سجل هدف الإمارات سيبستيان ليتو في الدقيقة 55.

ورفع الوحدة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الإمارات عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر قبل الأخير بفارق الأهداف أمام حتا صاحب المركز الأخير.