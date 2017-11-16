كوزمين مدرب شباب الأهلي دبي: أتمنى عودة أحمد خليل للفريق

تمنى الروماني أولاريو كوزمين، مدرب فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي لكرة القدم، عودة أحمد خليل إلى فريقه مجددًا قادمًا من نادي الجزيرة، الذي انتقل إليه مطلع الموسم الحالي.

وقال كوزمين” لو كان القرار بيدي لجعلته يعود للنادي الذي تربى فيه، ومعه ماجد حسن وإسماعيل الحمادي.. هؤلاء اللاعبون ولدوا في الأهلي، ومن المفترض إنهاء مسيرتهم مع شباب الأهلي”.

جاءت تصريحات كوزمين اليوم الخميس، حيث يستعد الفريق لمباراة بعد غد السبت في المرحلة الثامنة من بطولة الدوري الإماراتي، وقال:” مباراتنا مع دبا الفجيرة صعبة وتحتاج إلى تركيز وجدية عالية من جميع العناصر، ونعمل على الفوز واستعادة الثقة من أجل الاقتراب مِن المراكز المتقدمة في جدول الترتيب”.

وتابع:” أظهر فريق شباب الأهلي تحسنًا كبيرًا من مباراة إلى أخرى، وتجاوز المرحلة الانتقالية للدمج التي لم تكن سهلة، وفي مباراة السبت يفتقد فريقي لجهود اللاعب خميس اسماعيل بسبب حصوله على الإنذار الثالث، ومحمد مرزوق ولوفانور بسبب الإصابة”.

من جانبه، قال البرازيلي باولو كاميلي، مدرب دبا الفجيرة: “نتوقع مباراة صعبة أمام شباب الأهلي ونتمنى الخروج بنتيجة ايجابية”.

وأضاف:” علينا التحلي بالشخصية القوية في مواجهة فريق بحجم شباب الأهلي، ولا أفكر في خطورة لاعب بعينه من المنافس، ولكن علينا أن نعمل حسابا لكل العناصر”.

وأوضح “سيكون الأردني ياسين البخيت جاهزًا للقاء، وكذلك أحمد مراد هو التغيير الوحيد في تشكيلة فريق دبا”.

وسيكون شباب الأهلي أمام تحدٍ كبيرٍ عندما يواجه دبا، إذ يتعين على مهاجمي الأهلي إثبات قدرتهم على التسجيل، بعد أن فشلوا في الوصول إلى شباك المنافسين خلال آخر ثلاث مباريات في المسابقة انتهت كلها بالتعادل السلبي، أمام الشارقة ثم الوحدة والجزيرة.

ويملك شباب الأهلي 12 نقطة في المركز الرابع، فيما يخوض دبا اللقاء بدوافع كبيرة تتمثل في مواصلة الأداء الجيد، وتحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تحسن موقف الفريق أكثر، علمًا بأنه يحتل المركز السابع بثماني نقاط.