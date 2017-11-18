مباراة العين والجزيرة.. صراع المواهب يشعل مواجهة زوران وتين كات

يخطف لقاء الكلاسيكو بين العين وضيفه الجزيرة مساء السبت، في قمة مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإماراتي لكرة القدم على ملعب “هزاع بن زايد” أنظار محبي ومتابعي الفريقين.

ويحتل العين المركز الثاني برصيد 17 نقطة خلف الوصل المتصدر بثلاث نقاط بقيادة مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش، بينما يحتل الجزيرة المركز السادس برصيد 9 نقاط بقيادة مديره الفني الهولندي هينك تين كات.

وتبدو صفوف الفريقين مليئة بالمواهب، وهو ما ينذر بمواجهة رائعة وهذا ما ترصده شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

عموري

لاشك أن موهبة عمر عبد الرحمن عموري لاعب وسط العين إحدى ملامح صراع النجوم في هذه المواجهة، خاصة أن عموري من اللاعبين الموهوبين الذين يعتمد عليهم المدير الفني للعين زوران.

ويبحث عموري عن التألق في لقاء الجزيرة بعد فاصل من الإصابة أبعده عن الملاعب لفترة وهو الأمر الذي يحفزه للتألق وإسعاد جماهيره.

وأكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان لإرم نيوز، أن عموري من اللاعبين المتميزين الذين أثبتوا موهبتهم موضحًا أن عموري يبحث عن بداية حقيقية لموسمه.

وأوضح الرمادي أن عموري لاعب صاحب موهبة كبيرة، ورقابته والحد من خطورته سيساعد الجزيرة، خاصة أن العين يعتمد على تمريرات عموري للجناح السريع البرازيلي كايو بجانب السويدي ماركوس بيرج.

رومارينهو

يعتمد الجزيرة على قدرات مهاجمه البرازيلي رومارينهو من أجل تحقيق الفوز على حساب العين، خاصة أن رومارينهو من المهاجمين المتميزين الذين حققوا نجاحات متميزة، ويملك خبرات في الدوري القطري.

وتألق رومارينهو مع الجزيرة في بداية الموسم الحالي بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين في شباك منافسيه هذا الموسم ويأمل اللاعب البرازيلي هز شباك العين.

ويرى أيمن الرمادي أن رومارينهو من اللاعبين الموهوبين، الذين يشكلون أحد عناصر الخطورة في صفوف الجزيرة بشكل واضح هذا الموسم، مؤكداً أن الجزيرة رغم فقدانه بعض النقاط، إلا أنه يبقى منافسًا صعبًا ومواجهاته دائمًا ضد العين خارج التوقعات.

ماركوس بيرغ

يعول العين الكثير على قدرات مهاجمه السويدي ماركوس بيرغ، اللاعب المتألق مؤخرًا مع منتخب بلاده، الذي يعد قائد هجوم العين في ظل غياب البرازيلي داينفريس دوغلاس لوفاة والدته.

وسجل ماركوس بيرغ 4 أهداف وصنع 6 أهداف لزملائه، وهو أحد نجوم العين في الموسم الحالي، إذ يقدم مستويات طيبة ومتميزة مع الفريق.

خلفان مبارك

في ظل عدم الجاهزية الكاملة للمهاجم علي مبخوت، لمع اسم خلفان مبارك لاعب الوسط المهاجم المتميز، الذي يعد أحد مفاتيح لعب الجزيرة.

وسجل خلفان هدفين كما صنع هدفًا وقدم مستويات طيبة في الموسم الحالي مع الجزيرة وأثبت أنه لاعب يتطور من مباراة لأخرى.