رسميًا.. عموري ينافس عمر خربين لاعب نادي الهلال على جائزة أفضل لاعب آسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، أن لاعب وسط منتخب الإمارات عمر عبد الرحمن “عموري”، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا للعام الحالي، والتي فاز بها في العام الماضي أيضًا.

واقتصرت القائمة المختصرة للمرشحين للجائزة على لاعب العين الإماراتي، إضافة إلى وو ليي جناح شنغاي سيبج الصيني، والمهاجم السوري عمر خربين، لاعب الهلال السعودي.

وتضم القائمة المختصرة للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في القارة، كلا من الأسترالية سمانثا كير، ولاعبة كوريا الشمالية سونج هيانج-سيم، واليابانية ساكي كوماجاي.

وسيتم الإعلان عن الجوائز، خلال احتفال يقام في بانكوك عاصمة تايلاند، في الـ29 من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.