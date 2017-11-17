النصر يكتسح حتا بخماسية والشارقة يتخطى عجمان بصعوبة.. وهذا ترتيب الدوري الإماراتي

اكتسح نادي النصر مضيفه حتا 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الثامنة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز الشارقة على عجمان 1 / صفر.

وسجل أهداف النصر كل من مارسيلو سيرينو (هدفين) في الدقيقتين 11 و60 وخليفة مبارك غانم في الدقيقة 27 وماورو زاراي في الدقيقة 36 وجاسم يعقوب في الدقيقة 76، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لحتا ماهر جاسم في الدقيقة 49.

ورفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد حتا عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، انتزع الشارقة فوزًا صعبًا من مضيفه عجمان 1 / صفر.

ويدين الشارقة بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد عيد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع الشارقة رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، وتوقف رصيد عجمان عند سبع نقاط في المركز العاشر.