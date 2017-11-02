النصر الإماراتي يطعن على مشاركة ليما وكايو مع الوصل

تقدم نادي النصر الإماراتي بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، يشكك فيها بصحة مشاركة الثنائي البرازيلي فابيو ليما وكايو كانيدو مع الوصل في مباراة الفريقين، اليوم الخميس، في دوري الخليج العربي.

وقاد النجم البرازيلي فابيو ليما فريقه الوصل للفوز في ديربي دبي، بعد أن سجل هدفين أمام النصر، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإماراتي على استاد راشد في دبي.

ورفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن العين الذي يلاقي الوحدة، السبت، في حين تجمّد رصيد النصر عند 10 نقاط في المركز الخامس.

وأكد نادي النصر في شكواه “عدم صحة مشاركة ليما وكايو بعد قرار لجنة الانضباط بإيقافهما على خلفية فيديو مسيء، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف إيقاف العقوبة حتى النظر في القضية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وطلب “العميد” احتساب نتيجة المباراة لصالحه بسبب القرار السابق.