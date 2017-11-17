لاعبو الدوري الإماراتي يحتفلون بالعيد الوطني لسلطنة عمان

خصصت لجنة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة، التي انطلقت اليوم الجمعة وتُستأنف غدًا السبت، للاحتفال بالعيد الوطني لسلطنة عمان الذي يوافق يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

ويتمثل احتفال لاعبي الدوري الإماراتي بالعيد الوطني العماني رقم 47، في دخول لاعبي الفريقين في كل مباراة والحكام والأطفال حملة الأعلام إلى أرض الملعب مرتدين قمصان تحمل تهنئة بهذه المناسبة وتحمل ألوان العلمين الإماراتي والعماني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المبادرات التي تنفذها لجنة دوري المحترفين تماشيًا مع إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عام 2017 ، “عامًا للخير”.