لجنة دوري المحترفين الإماراتي تفوز بجائزة أفضل منظمة كرة قدم في آسيا

فازت لجنة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بجائزة أفضل منظمة كرة قدم على مستوى القارة الآسيوية معترف بها من الاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك ضمن مسابقة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية.

وقام باستلام الجائزة عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين الإماراتي، خلال حفل جوائز المسابقة في دورتها الثالثة، والذي استضافته العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتفوق دوري الخليج العربي الإماراتي على أكبر وأعرق الدوريات الآسيوية التي نافست على هذه الجائزة في هذا العام، حيث كانت اللجنة المنظمة أعلنت عن تأهل ستة دوريات إلى المرحلة الأخيرة للمنافسة على هذه الجائزة، وضمت القائمة النهائية، إلى جانب دوري الخليج العربي، كلا من الدوري الياباني، والدوري السعودي، والدوري الصيني، والدوري الأسترالي، والتايلاندي.

وتقوم مسابقة صناعة الرياضة في آسيا بتكريم المميزين في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة الرياضة وتطويرها في القارة، حيث تنظم حفلاً سنوياً يتم خلاله إعلان الفائزين، وفقاً لقرارات لجنة التحكيم المكونة من أكثر من 20 عضواً من خبراء صناعة الرياضة في قارة آسيا، والتي تحدد الفائزين استناداً إلى معايير محددة في كل فئة من فئات الجائزة التي يبلغ عددها 23.

ويأتي فوز دوري الخليج العربي الإماراتي بالجائزة استمراراً لما حققه من تطور كبير في الفترة السابقة، أهله لاحتلال صدارة ترتيب الدوريات الآسيوية في تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لثلاث مرات متتالية خلال عام واحد، حيث حقق دوري الخليج العربي المركز الأول في التصنيف الآسيوي في كانون الثاني/ يناير ثم في حزيران/ يونيو وأخيراً في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وقال عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين الإماراتي:” ما تحقق يحسب لكل الأطراف ذات الصلة بمنظومة دوري الخليج العربي، من أندية وشركاء ورعاة وجمهور، حيث أسهم كل طرف بنصيبه في تطوير منظومة الدوري، ليصبح دورينا خلال سنوات قليلة واحداً من أبرز دوريات القارة الآسيوية، بل متفوقاً على كبرى الدوريات في القارة”.

وتابع:” الحصول على هذه الجائزة يدفعنا لمواصلة العمل من أجل مزيد من التطوير، من خلال الخطة الاستراتيجية الجديدة، التي أطلقتها اللجنة في مارس 2017، وتهدف إلى تحقيق الريادة وتطوير منظومة الاحتراف”.