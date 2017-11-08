يوسف السركال رئيسًا لهيئة الرياضة في الإمارات

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا رسميًا بتعيين يوسف السركال رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في الإمارات.

ويوسف السركال ،هو أحد الأسماء اللامعة في سماء كرة القدم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد الأعلام ،الذين ساهموا بشكل واضح في النهوض بكرة القدم فيها، حيث ساهم في النهوض بالقطاع ،وذلك منذ توليه المناصب القيادية به، فأحرز المنتخب الوطني أول بطولة لدورة كأس الخليج الـ18 ، كما أحرز منتخب الإمارات بطولة منتخبات الناشئين لدول مجلس التعاون، واعتمد أيضًا لائحة أحوال اللاعبين، ومن الجدير بالذكر أن يوسف السركال ،هو من أسس المبنى الدائم لاتحاد كرة القدم في الإمارات.

مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعيين يوسف السركال رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 8, 2017

مناصب تقلدها يوسف السركال

تحفل السيرة المهنية للسيد يوسف السركال بالعديد من المناصب ،التي تولاها داخل الإمارات وخارجها ونذكر منها:

1- رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

2- نائب الرئيس، وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الفترة من 2011 وحتى 2015.

3- رئيس اللجنة الانتقالية لتسيير شؤن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

4- رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في الفترة من 2004 وحتى 2005.

5- عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد في الفترة من 1996 وحتى 1999م.

6- كما شغل أيضًا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في الفترة من 2009-2012.

7- رئيس مجلس إدارة نادي الشباب في الفترة من 1991 – 1998م.

8- عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم في الفترة من 1998 – 2002م.

9- رئيس لجنة الحكام، وعضو اللجنة الإعلامية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الفترة من 2007 – 2011.

10- عضو في لجنة التفتيش في الاتحاد الدولي لكاس العالم ،الذي عقد في ألمانيا عام 2006.

11- كما عمل كعضو في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة ،وذلك في عام 2001.