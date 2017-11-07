استقالة سالم عامر عضو لجنة الانضباط الإماراتية بسبب كايو وليما

تقدم عضو لجنة الانضباط، في اتحاد كرة القدم الإماراتي، سالم عامر العامري، باستقالته من اللجنة، على خلفية قرار لجنة الاستئناف، بإيقاف قرار “الانضباط”، بشأن إيقاف لاعبي الوصل ،كايو كانيدو وفابيو ليما.

وذكر العامري، اليوم الثلاثاء، للصحافيين، أنه تقدم باستقالته؛ بسبب لجنة الاستئناف، وتهميشها قرار لجنة الانضباط، بإيقاف الثنائي البرازيلي، فابيو ليما وكايو كانيدو.

وأضاف: “انتظرت قراراً من اتحاد الكرة، يقف في صف لجنة الانضباط ويعيد لها هيبتها، خاصة أن اللائحة واضحة، ويجب رفض استئناف نادي الوصل، ضد قرار لجنة الانضباط”.

وتابع: “نعمل ضمن لجنة منتخبة من الجمعية العمومية، ومقيدة باللوائح، والحفاظ على استقلاليتنا واجب، اللائحة واضحة، وكان يجب رفض استئناف الوصل، موضوعًا”.

وكانت لجنة الانضباط، قد قررت معاقبة لاعبي الوصل، كايو وليما، بإيقاف كل منهما مباراتين، وتغريم كل منهما 20 الف درهم، وكان ذلك سيؤدي إلى حرمانهما من المشاركة مع الوصل، في مباراته الأخيرة مع النصر، في الدوري، لكن لجنة الاستئناف، قامت بناء على شكوى تقدم بها نادي الوصل، بتعليق الحكم، إلى حين البت فيه خلال جلستها المقبلة، يوم 12 الجاري، ماسمح ذلك بمشاركة اللاعبين في المباراة، التي انتهت بفوز الوصل بهدفين نظيفين.