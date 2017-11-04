مباراة الوحدة والعين.. هل يستحق عموري ركلة جزاء؟ (فيديو)

انتهى الشوط من اللقاء الذي يجمع الوحدة والعين على استاد آل نهيان، في ختام الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكانت أبرز المشاهد هو التدخل العنيف من لاعب الوحدة، مع عمر عبدالرحمن “عموري” داخل منطقة الجزاء، والتي لم يحتسبها الحكم ركلة جزاء.

التعليق لكم : هل هي ضربة جزاء لعمر ؟ pic.twitter.com/vFeAdeI2fo — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) November 4, 2017

ودخل الوحدة ثالث الترتيب برصيد 13 نقطة مباراة اليوم، وكله أمل في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، والتقدم إلى المركز الثاني، ومطاردة الوصل المتصدر المنتشي بفوز ثمين خارج ملعبه على النصر بهدفين نظيفين وتقليل الفارق بينهما إلى نقطة واحدة، بخلاف إسعاد جماهيره التي ترى أن الفوز على العين أفضل لها أحياناً من الفوز بالبطولة.

بينما العين ثاني الترتيب برصيد 14 نقطة سيخوض اللقاء برغبة قوية في الفوز والخروج بثلاث نقاط من فم الأسد، لمواصلة احتلال القمة مع الوصل كما حدث في الجولة الماضية بغض النظر عن الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق.