مباراة الوحدة والعين.. استقبال مميز من الجمهور العيناوي للاعبي فريقه (فيديو)

احتشدت جماهير العين الإماراتي أمام استاد آل نهيان، ونظمت استقبالًا حافلًا للاعبي فريقها، قبل الكلاسيكو المرتقب أمام الوحدة في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

ويستعيد كلاسيكو الوحدة والعين سخونته وإثارته، كونه يتمتع بخصوصية شديدة، باعتباره بطولة خاصة بين جماهير الناديين الكبيرين، في ظل تنافس الفريقين على مراكز المقدمة، ورغبة كل منهما بالاستمرار في صراع الصدارة.

▫️جمهور العين يردد عيناوي عمك غصبا عنك وسط استقبالهم للفريق pic.twitter.com/IwOjQajNPy — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) November 4, 2017

وأشعلت الجماهير الشماريخ وقابلت اللاعبين بالأهازيج الخاصة بالفريق العيناوي، ورددوا قائلين: “عيناوي عمّك، غصبن عنك”.

▫️استقبال مميز من جمهور العين للفريق ???????????? pic.twitter.com/OP0PJo2CXb — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) November 4, 2017

ويدخل الفريقان الكلاسيكو بطموح الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة ملاحقة الوصل متصدر جدول الترتيب، بعد فوزه على النصر أول من أمس، فالوحدة صاحب الأرض يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متخلفًا بنقطة عن العين صاحب المركز الثاني، وبالتالي فإن المباراة تعد بست نقاط، حيث في حالة فوز الوحدة سيقفز إلى مركز الوصافة، بينما فوز العين يضعه في الصدارة بالمشاركة مع الوصل.